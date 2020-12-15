Vatandaş, Çin aşısına karşı kararsız

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısından 50 milyon dozun satın alınması için anlaşıldığını açıklamıştı. Aşının vatandaşlara ücretsiz uygulanacağını söyleyen Koca, aralık-ocak-şubat ayları gibi aşının getirilmesi için sözleşme yapıldığını aktardı. Bunun üzerine gazetemiz olarak vatandaşa aşı hakkındaki düşüncelerini sorduk.

"PFİZER AŞISINA GÜVENİYORUM"

Meral Umut, "Çin aşısına güvenmiyorum. Özellikle Çinden gelen bir aşıyı kullanma taraftarı değilim. Her ilacın yan etkisi var önemli olan bu en aza indirgenmiş mi onu merak ediyorum. Eğer bu ispatlanmışsa kullanabilirim yani faydalıysa zararı yoksa olabilir. ABD'nin Pfizer aşısı onaylandı diye biliyorum. Pfizer olsa yaptırırım. Pfizer Biontech aşısını daha güvenilir buluyorum" dedi.

"BİR UMUT YERLİ AŞI"

Esin Kuruoğlu, "Çok kararsızım ama Çin aşısını en son çare olarak görüyorum. Yani mecbur bırakılmadıkça kullanmam. Çin zaten dünyaya hastalığı yaydı ilacını kullanmak tereddütte bırakıyor. Genel olarak zaten yurtdışından gelen hiçbir aşıya güvenmiyorum. Bir umut olarak yerli aşıyı bekliyorum" dedi.

"HER AŞIYI KULLANIRIM"

Serdar Kaba, "Devletin önerdiği her aşıyı kullanırım. Sonuçta hiçbir devlet kendi vatandaşlarını öldürecek değil. Herkes yaptırmalı bence bunda korkulacak bir şey yok. Devlet bir aşıyı onaylıyorsa onu denetlemeden halkına sunmaz. Yaptırmakta bir sakınca görmüyorum" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI YAPTIRIRSA YAPTIRIRIM"

Mikail Aras, "Hangi aşı olursa olsun kullanmayı düşünmüyorum. Zaten şuan için sağlığım yerinde. Aşı yaptırmak zorunda kalırsam da önce aşıya güvenmem gerek. Eğer ki Cumhurbaşkanı ve bakanlıklar aşı yaptırırsa ve faydası kanıtlanırsa yaptırırım. İnşallah aşılar faydalı olur ve dünya bu hastalıktan kurtulur" dedi.

"YETERLİ BİLGİ VERİLMEDİ"

Bayram Kantaş, "Çin aşısı hakkında yeterli bilgi verilmedi ve kanıtlanmadı. Bu sebeple yaptırmayı düşünmüyorum. Eğer sonucu olumlu çıkar ve insanlar bunun faydasını görürse ben de yaptırırım. Hangi aşı olduğu farketmez yetirince kanıtlanmadığı sürece aşı yaptırmam. Sonuçta sonucunu bilmediğimiz bir durum dikkatli olmak gerek" dedi.

"ATIN ÖLÜMÜ ARPADAN OLSUN"

Emekli Muzaffer Kurt, "Ben eşimle coronavirüs hastalığını atlattım. Vücudumun yarısı buz kesti diğer yarısı ateş gibi yandı. Bir sürü ağrı sızı çektim. Bu hastalık büyük bela biz şanslıydık yine bu hafif haliymiş atlattık. Yani atın ölümü arpadan olsun. Ben aşıdan korkmam aşı yaptırırım. Herkeste yaptırsın. Çaresi neyse bulunsun kimse bu hastalığa yakalanmasın" dedi.

"KANITLANIRSA YAPTIRIRIM"

Şebnem Temel, "Ben şeker hastasıyım ve kolestrolüm var. Uzmanların söylediğine göre bu hastalıkta olanlar riskli sayılıyor. Bu sebeple yaptırırım ama yeterli bilgi verilmediğini düşünüyorum. Yani yan etkileri de olabilir. İnsanlar ne kadar güvenebilir bu aşıya bilmiyorum. Şuan için kararsızım. Eğer yeterince kanıtlanırsa içim rahat bir şekilde yaptırırım" dedi.

"ÇİN'E GÜVENMİYORUM"

Diş teknisyeni Merve Akın, "Bu aşıların içinde antikor varmış bildiğim kadarıyla onun için güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Çin aşısına zaten güvenmiyorum yani hastalığı zaten Çin'den kaptık o yüzden aşısını kullanmak güvenilir gelmiyor. Hastalığı bulaştıran bir ülkenin aşısını kullanmak ne kadar sağlıklı olabilir yaptırmam" dedi.

"ÖNYARGIM VAR"

Gazetemize aşı hakkında düşüncelerini ifade eden Dilara Koç ise, "Benim aşı hakkında bütün firmalara karşı bir önyargım var. Yani bu aşılar yeterince ispatlanır ve denetlenirse yaptırırım. Sorun teşkil edip etmediğinin kanıtlanması önemli” ifadelerini kullandı.

"KARARSIZIM"

Eda Nur Çelik, "Hiçbir aşıya güvenmiyorum. Yani kararsızım astım hastasıyım yan etkileri olabilir. Bence öncelikle koronavirüs hastaları üzerinde uygulanmalı yararı oluyor mu ispatlanmalı. Eğer sorun teşkil etmiyorsa yaptırırım. Bir de bu aşıyı yaptırınca virüslü bir insandan hala virüs kapabiliriz. Bu da ispatlanmalı, boşu boşuna aşı yaptırmak istemem" dedi.