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15 Ara 2020 - 21:00- Gündem G: 15 Ara 2020 - 16:37

Taksiciler: Çare iki hafta yasak

Koronavirüs, esnafı olduğu kadar taksi şoförlerini de vurdu. Yeni getirilen kısıtlamalarla neredeyse hiç kazanç elde edemeyen taksi şoförleri, "Çare iki hafta yasak" dedi

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla yeni getirilen haftasonu ve haftaiçi sokağa çıkma yasaklarından etkilenen taksi şoförleri evine ekmek götürmek için adeta çırpınıyor. Gazetemiz olarak taksicilerle yaptığımız röportajlarda taksi şoförlerinin genel anlamda yüzde 50 iş oranının düştüğünü bildirdi. Bazı taksi şoförleri ise işini sadece seyahat yolcularından kazandığı için yeni getirilen kısıtlamalarla yüzde 70 oranında işlerinin azaldığını söyledi.

"İKİ ÜÇ HAFTA YASAK GELSİN"

Koronavirüs yasaklarından nasıl etkilendiğini anlatan taksici Levent Ongan ve taksi şöforleri, "İnsanların sokağa çıkmaması tabi ki en çok bizi etkiledi. Toplu taşıma araçlarına gelen sınırlama ile biraz daha haraketlilik olacağını düşündük ama olmadı insanlar sokağa çıkamıyor bundan esnaf kadar biz de etkileniyoruz. İşlerimiz yüzde 50 oranında düştü. Biz dahil çoğu işletmeci eskiden çift şoför çalıştırırken şimdi tek çalıştırıyor. En çok haftasonu iş yapıyorduk özellikle cumartesi günleri işlerimiz yoğun oluyordu. Şimdi haftasonu çalışmıyoruz. Eğlence mekanları kapalı gece vardiyasına zaten çıkamıyoruz. Bizim isteğimiz 2-3 hafta herkese yasak gelsin sonra tekrar normale dönelim” dedi.

"YÜZDE 70 ORANINDA DÜŞTÜ"

Gar Taksicisi İbrahim Efe ise, "Biz burada ekmeğimizi tren yolcularından kazanıyoruz. Daha önce 100 kişi geliyorsa şimdi 30 kişi geliyor iş olmuyor. Yolcu sayısı az. Bu en çok bizi etkiliyor. AVM'lerin çıkışlarında iş daha dolu oluyor ama bizim gibi trenden otogardan kazananların işi yüzde 70 düştü. Gece zaten çalışmıyoruz. Bu virüs herkesi vurdu, sağlık önemli biliyoruz fakat iki hafta yasak gelse kimse dışarı çıkmasa aşı yapılsa ya da kimler karantinada kalacak belirlense sonra tekrar normale dönsek. Biz zaten sürekli tedbirimizi alıyoruz. Arabamızda maske bulunduruyoruz müşteriye de maske veriyoruz. Ön koltuğa yolcu almamız da yasak üç kişi arkaya sığabiliyorsa alıyoruz" dedi.

# koronavirüs, maske

15 Ara 2020 - 21:00 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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