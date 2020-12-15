Kocaeli'de koronadan 6 kişi öldü

Asiye Yılmaz vefat etti
Derince Çınarlı Mahallesinde ikamet eden emekli imam merhum Ahmet Yılmaz’ın eşi, 2 çocuk annesi Asiye Yılmaz(87)Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yenice Merkez Camiinden alınarak Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.
Bayram Kurt vefat etti
İzmit Tavşantepe Mahallesinde ikamet eden emekli esnaf, 5 çocuk babası Bayram Kurt(68)Covid-19 nedeniyle 10 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Yeşilova Aile Mezarlığında toprağa verildi.
Fatma Yazıcı vefat etti
Kartepe Sarımeşe Mahallesinde ikamet eden Köy hizmetlerinden emekli merhum Hüseyin Yazıcı’nın eşi, 4 çocuk annesi Fatma Yazıcı(1945)Covid-19 nedeniyle yaklaşık gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Sarımeşe Mezarlığında toprağa verildi.
Fetiye Kalyoncu vefat etti
İzmit Karabaş Mahallesinde ikamet eden Fetiye Caddesi esnaflarından Kalyoncu ekmek fırının sahibi merhum Hayrullah Kalyoncu’nun eşi, 6 çocuk annesi Fetiye Kalyoncu(90)Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
Hulusi Kurnaz vefat etti
Derince Sırrıpaşa Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi, 1 çocuk babası Hulusi Kurnaz(70), Covid-19 rahatsızlığından dolayı 8 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi Şehitlik mezarlığında toprağa verildi.
Müzeyyen Uzuner vefat etti
Gölcük Dumlupınar Mahallesinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinden emekli Ali Rıza Uzuner’in eşi, 4 çocuk annesi Müzeyyen Uzuner(57) Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Ümmiye Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.