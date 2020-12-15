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15 Ara 2020 - 17:42- Gündem G: 15 Ara 2020 - 17:48

Kocaeli'de koronadan 6 kişi öldü

Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de koroanavirüs nedeni ile 6 kişi hayatını kaybetti.
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Asiye Yılmaz vefat etti

Derince Çınarlı Mahallesinde ikamet eden emekli imam merhum Ahmet Yılmaz’ın eşi, 2 çocuk annesi Asiye Yılmaz(87)Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yenice Merkez Camiinden alınarak Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.

Bayram Kurt vefat etti

İzmit Tavşantepe Mahallesinde ikamet eden emekli esnaf, 5 çocuk babası Bayram Kurt(68)Covid-19 nedeniyle 10 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Yeşilova Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Fatma Yazıcı vefat etti

Kartepe Sarımeşe Mahallesinde ikamet eden Köy hizmetlerinden emekli merhum Hüseyin Yazıcı’nın eşi, 4 çocuk annesi Fatma Yazıcı(1945)Covid-19 nedeniyle yaklaşık gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Sarımeşe Mezarlığında toprağa verildi.

Fetiye Kalyoncu vefat etti

İzmit Karabaş Mahallesinde ikamet eden Fetiye Caddesi esnaflarından Kalyoncu ekmek fırının sahibi merhum Hayrullah Kalyoncu’nun eşi, 6 çocuk annesi Fetiye Kalyoncu(90)Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

Hulusi Kurnaz vefat etti

Derince Sırrıpaşa Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi, 1 çocuk babası Hulusi Kurnaz(70), Covid-19 rahatsızlığından dolayı 8 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi Şehitlik mezarlığında toprağa verildi.

Müzeyyen Uzuner vefat etti

Gölcük Dumlupınar Mahallesinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinden emekli Ali Rıza Uzuner’in eşi, 4 çocuk annesi Müzeyyen Uzuner(57) Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Ümmiye Köy Mezarlığında toprağa verildi.

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15 Ara 2020 - 17:42 - Gündem

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