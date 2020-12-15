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15 Ara 2020 - 20:31- Gündem G: 15 Ara 2020 - 20:34

İnterteks Fuar alanı ibadete açılıyor

İl Müftüsü Sinan Cihan bu haftadan itibaren Cuma Namazlarının İnterteks Fuar Alanında kılınacağını açıkladı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Saadet Partisi İl Yöneticisi Sedat Doğu Uslu, önceki hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havaların soğuması nedeni ile Cuma namazlarının camii avlularında değil Kocaeli İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi başta olmak üzere yönlendirilecek kapalı alanlarda yapılmasını talep etmişti. İnsanların soğuk havadan etkilenmemesi için bunun yapılmasının şart olduğunu ifade eden Uslu’nun açıklamasının üzerinden 2 hafta geçtikten sonra Kocaeli il Müftüsü Sinan Cihan Cuma Namazları için İnterteks Fuar alanın açılacağını açıkladı.

“HER CUMA İNTERTEKS’TE DE KILINACAK”

İl Müftüsü Cihan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Malum olduğu üzere içinde bulunduğumuz süreçte camilerimizde namazları fiziki mesafeye riayet ederek kılıyoruz. Mevsim şartları gereği yağışlı havalarda cuma namazlarında sıkıntı yaşanmaması için 18 Aralık Cuma gününden itibaren her cuma İnterteks Kapalı Fuar Alanında da cuma namazı kılınacaktır. Halkımıza saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli

15 Ara 2020 - 20:31 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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