Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Şener’in sağ taraftan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
14. dakikada sol taraftan Belhanda’ın ortasında ceza sahası içinde kaleci Gürkan’dan seken topu alan Ali Yavuz Kol’un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
26. dakikada Arda Turan’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda’nın sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada sağ taraftan Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luyindama’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
43. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Jesse Sekika’ya Mahmuthan Acar’ın müdahalesi sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada topun başına geçen Belhanda meşin yuvarlağı kaleci Gürkan’ın sol tarafından ağlara gönderdi. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Ömer Bayram’ın ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı gitti.
56. dakikada altıpas içerisinden topu alan Arda Turan’ın şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
70. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Belhanda’nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
85. dakikada Nebi’nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan’da kaldı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Emir Eray Eyisoy xx
Galatasaray: Okan Kocuk xx, Şener Özbayraklı xx (Emre Akbaba dk. 62 x), Christian Luyindama xx, Emin Bayram xx, Omar Elabdellaoui xx, Etebo xx, Ömer Bayram xx, Younes Belhanda xx, Jesse Sekidika xx (Oğulcan Çağlayan dk. 67 x), Arda Turan xx (Emre Kılınç dk. 67 x), Ali Yavuz Kol xx
Yedekler: Kerem Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Emre Taşdemir, Marcao, Bartuğ Elmaz, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Darıca Gençlerbirliği: Gürkan Hervenik x, Metin Güler x, Yusuf Bildik x, Fahrettin Bıyıklı x, Mahmuthan Acar x, Nebi Tiryakioğlu x, Onuray Köse x (İbrahim Oğuz dk. 62 x), Erdem Dikbasan x (Furkan Akın dk. 62 x), Selman Sevinç x (Alperen Can dk. 87 ?), Berat Eyüpoğlu x, Ahmet Kutluer x (Baha Kısacık dk. 45 ?)
Yedekler: Hasan Göksu, Halil Şagar, Hüseyin Seylığlı
Teknik Direktör: Ender Alkan
Gol: Belhanda (dk. 44) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ahmet Kutluer, İbrahim Oğuz (Darıca Gençlerbirliği)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.