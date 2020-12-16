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16 Ara 2020 - 11:03- Gündem G: 16 Ara 2020 - 11:06

Emlakçılar esnaf destek paketine tepkili

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı esnafa yardım paketinde emlakçıların olmamasına Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Üvey evlat muamelesi görüyoruz” diyerek tepki gösteri

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor. KDV indirimi, stopaj avantajı, kira ve hibe desteği ile milyonlarca esnafa ilk defa doğrudan destek sağlanıyor. Üç ay boyunca yapılacak bin lira yardım Terzi, lokanta, kıraathane gibi birçok meslek grubunu kapsıyor. Yapılan yardımların arasında emlakçıların bulunmamasına Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı yazılı açıklama ile tepki göterdi.

“BEKLENTİMİZ BİZLERİN DE HATIRLANMASI”

Emlakçıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yardım paketinde bulunmadığını ifade eden Emlakçılar Odası Başkanı Hacıoğlu, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı; “Kıymetli devlet büyüklerimizden beklentimiz bizlerinde birer vergi mükellefi, katma değer üreten, istihdam sağlayan, tüzel kişiler olduğunu hatırlatarak esnaf destek paketleri açıklanmasıdır” ifadelerini kullandı.

“ÜVEY EVLAT HİSSİ”

Ankara bizim için uzak değil diye açıklamalarına devam eden Hacıoğlu açıklamasının devamında, “Her şeyin zamlandığı şu dönemde bizler emlak camiası olarak komisyonlarımızın yüzde 3’ten yüzde 2’ye inmesine ses çıkartmamışken birde bu durum “üvey evlat” hissi uyandırıyor. Sektörümüzde destek paketi içerisine alınmasını sabırla bekleyişimiz sürecektir. Zira Ankara kimseye uzak değil, bizim için zaten su yolu.”

# yardım, Kocaeli, açıklama, destek

16 Ara 2020 - 11:03 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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