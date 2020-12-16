“Uyutulması dahil her türlü çözüm gereklidir”

Geçtiğimiz hafta Cuma Günü İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde İzmit Belediyesi ekipleri tarafından iğne ile öldürülen 3 köpek ile ilgili tartışmalar sürüyor. Olay sonrası Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e linç kampanyası başlatılırken, Başkan Hürriyet konu ile ilgili basın açıklaması yaparak olayın şeffaf bir süreç ile yönetileceğini ifade etmişti.

“SOKAK KÖPEKLERİ CİDDİ BİR SORUNDUR”

Köpeklerin öldürülmesi tartışması sürerken İzmit Belediye Meclisi MHP’li meclis üyesi Ayhan Arpacı tartışma yaratan bir fikir beyanında bulundu. Hayvan sever kimliği ile bilinen Arpacı, hayvan sevgisi insana zarar verene kadardır sözleri hayvan severlerin tepkisini çekti. Arpacı açıklamasında “Benim hayvanları ne kadar sevdiğimi ve onlar için yaptıklarımı herkes bilir Ancak hayvan sevgisi bir insana zarar verene kadardır. Bugün Kocaeli’nin tüm belediyelerinde sokak köpekleri ciddi bir sorundur” ifadelerini kullandı

“UYUTULMASI DAHİL HER TÜRLÜ ÇÖZÜM”

Her gün birçok insanının sokak köpeklerinin saldırısı nedeni ile yaralandığını hatırlatan Arpacı açıklamasının devamında, “Belediyeler kendi sınırları içindeki köpekleri başka ilçelere götürerek çözüm bulmaya çalışmaktadır. Önce insan diye düşünerek bu hayvanların uyutulması dahil her türlü çözüm acil gereklidir” dedi.