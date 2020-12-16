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16 Ara 2020 - 11:38- Asayiş G: 16 Ara 2020 - 12:06

Cengizhan, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gölcük'te hızla gelen otomobilin çarptığı motosikletten yola fırlayarak ağır yaralanan Cengizhan Başoğlu (19), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Demirören Haber Ajansı
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Kaza, 25 Kasım günü, Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi Stat Caddesi üzerinde meydana geldi. Hızla ilerleyen otomobil, Cengizhan Başoğlu ve Mahmut B.'nin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak yola düşen 2 arkadaş, ağır yaralandı.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Cengizhan Başoğlu, 20 gün süren tedaviye rağmen dün hayatını kaybetti. Başoğlu’nun ölümü üzerine daha önce serbest bırakılan otomobil sürücüsü Onur B., yeniden gözaltına alındı. Onur B. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
# Kocaeli, Gölcük

16 Ara 2020 - 11:38 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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