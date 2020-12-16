Cengizhan, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 25 Kasım günü, Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi Stat Caddesi üzerinde meydana geldi. Hızla ilerleyen otomobil, Cengizhan Başoğlu ve Mahmut B.'nin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak yola düşen 2 arkadaş, ağır yaralandı.
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Cengizhan Başoğlu, 20 gün süren tedaviye rağmen dün hayatını kaybetti. Başoğlu’nun ölümü üzerine daha önce serbest bırakılan otomobil sürücüsü Onur B., yeniden gözaltına alındı. Onur B. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.