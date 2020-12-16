Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona kararı!

Ankara ve Eskişehir'de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine, daha sonra da tüm yurda yaygınlaştırılması hedefleniyor. Merkezlerde Covid-19 geçirmiş hastaların varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az iki yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek. Aynı zamanda Covid-19 konusunda sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek.
Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışıyor. Covid-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor. Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece Covid-19'un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarının önüne geçilmiş oluyor. Merkezlerde yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmiyor.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Aralık, Eskişehir Şehir Hastanesinde ise 8 Aralık itibarıyla hasta kabulüne başlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.