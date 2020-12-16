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16 Ara 2020 - 12:07- Siyaset G: 16 Ara 2020 - 12:09

AKP Kocaeli’de İl Disiplin Kurulu görev dağılımını yaptı

AKP Kocaeli İl Disiplin Kurulu, İl Başkanlığında gerçekleştirdiği ilk toplantıda görev dağılımını yaptı.

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Buna göre İl Disiplin Kurulu Başkanı Orhan Barış seçildi. Başkanvekili Mustafa Yıldıztekin, Sekreter Fevzi Mahmut Çelik, Üyeler Recep Demirel ile Erol Pekcan oldu. AKP  Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Disiplin Kurulu’na görevinde başarılar diledi.
# Kocaeli, AKP

16 Ara 2020 - 12:07 - Siyaset

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