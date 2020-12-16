AKP Kocaeli’de İl Disiplin Kurulu görev dağılımını yaptı

Buna göre İl Disiplin Kurulu Başkanı Orhan Barış seçildi. Başkanvekili Mustafa Yıldıztekin, Sekreter Fevzi Mahmut Çelik, Üyeler Recep Demirel ile Erol Pekcan oldu. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Disiplin Kurulu’na görevinde başarılar diledi.