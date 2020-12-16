Baş: Aşı üreten Almanya’nın ilham kaynağı Atatürk’tür

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Atatürk'ün kurduğu Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nün önemine vurgu yaparak, "Bugün Almanya o enstitünün çalışmalarını kullanarak Covid aşısı üretti" dedi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Almanya, Atatürk döneminde kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün çiçek hastalığına karşı geliştirip ürettiği zayıflatılmış virüs "Modified Virüs Ankara" ile korona virüsü aşısı üretmeye başladı. Bu aşının Atatürk döneminde Türkiye'de üretilen "Türk çiçek aşısı" sistemiyle daha etkili şekilde uygulanabileceği ortaya çıktı.

"YURT DIŞINA AŞI SATIYORDUK"

Konuyla ilgili Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

BTP Lideri Baş, "Atatürk'ün kurduğu Hıfzısıhha Enstitüsü'nde üretilen aşılarla salgınlarla mücadele edilip yurt dışına aşı sattığımızı biliyor musunuz?" sorusunu sorduktan sonra Almanya'nın Türk aşısından yola çıkarak yaptığı çalışmalara vurgu yaparak, "Almanya bizi kıskanıyor mu bilmem ama Atatürk'ün izinden gittiği kesin!" dedi.

ALMANYA ATATÜRK'ÜN İZİNDEN GİDİYOR

BTP Genel Başkanı Baş'ın sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj şöyle: "Atatürk'ün kurduğu Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde üretilen aşılarla salgınlarla mücadele edilip yurt dışına aşı sattığımızı biliyor musunuz? Bugün Almanya o enstitünün çalışmalarını kullanarak Covid aşısı üretti. Almanya bizi kıskanıyor mu bilmem ama Atatürk'ün izinden gittiği kesin!" dedi.



YanıtlaTümünü yanıtlaYönlendir