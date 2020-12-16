Seka Park Bilim Merkezi yaya üst geçidi tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilim Merkezi, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü Tramvay istasyonları yaya üst geçitlerinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Büyük bir oranda yapımı tamamlanan üst geçitlerin çelik kiriş ve merdiven imalatları devam ediyor. Akçaray Tramvay Hattı’nın Seka Park Bilim Merkezi durağı yanına inşa edilen üst geçit ise tamamlandı.

ENGELLİ VE YAŞLILAR İÇİN ASANSÖR

Akçaray Tramvay Hattı’nın Seka Park Bilim Merkezi durağı yanına inşa edilen çelik karkas yaya üst geçidi, vatandaşların Bilim Merkezi, Seka Kağıt Müzesi, Batı Terminali ve Seka Park’a ulaşımında kolaylık sağlayacak. 81,7 metre uzunluğunda 3,3 metre platform genişliğine sahip üst geçitte 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kullanımı için 2 adet de asansör bulunuyor.

ÇELİK KİRİŞ VE MERDİVEN İMALATLARI SÜRÜYOR

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’ne ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidinde ise çelik imalatları, asansör kulesi cephe kaplamaları devam ediyor. 63,40 metre uzunluğunda 3,35 metre genişliğindeki üst geçit tramvaydan inenlerin Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’ne geçişlerine kolaylık sağlayacak.

TEMEL BETON DÖKÜMÜ YAPILDI

Sekapark 2. Etap ile Eğitim Kampüsü tramvay durağı arasında yapımı devam eden yaya üst geçidinde de çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Temel beton dökümünün yapıldığı yaya üst geçidinde çelik kiriş ve merdiven imalatları devam ediyor.