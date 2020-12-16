Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
16 Ara 2020 - 12:58- Gündem G: 16 Ara 2020 - 13:00

Seka Park Bilim Merkezi yaya üst geçidi tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray Tramvay Hattı’nın Kocaeli Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü duraklarına yapılan yaya üst geçitlerinde çalışmalar sürüyor
mask

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilim Merkezi, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü Tramvay istasyonları yaya üst geçitlerinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Büyük bir oranda yapımı tamamlanan üst geçitlerin çelik kiriş ve merdiven imalatları devam ediyor. Akçaray Tramvay Hattı’nın Seka Park Bilim Merkezi durağı yanına inşa edilen üst geçit ise tamamlandı.

ENGELLİ VE YAŞLILAR İÇİN ASANSÖR

Akçaray Tramvay Hattı’nın Seka Park Bilim Merkezi durağı yanına inşa edilen çelik karkas yaya üst geçidi, vatandaşların Bilim Merkezi, Seka Kağıt Müzesi, Batı Terminali ve Seka Park’a ulaşımında kolaylık sağlayacak. 81,7 metre uzunluğunda 3,3 metre platform genişliğine sahip üst geçitte 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kullanımı için 2 adet de asansör bulunuyor.

ÇELİK KİRİŞ VE MERDİVEN İMALATLARI SÜRÜYOR

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’ne ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidinde ise çelik imalatları, asansör kulesi cephe kaplamaları devam ediyor. 63,40 metre uzunluğunda 3,35 metre genişliğindeki üst geçit tramvaydan inenlerin Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’ne geçişlerine kolaylık sağlayacak.

TEMEL BETON DÖKÜMÜ YAPILDI

Sekapark 2. Etap ile Eğitim Kampüsü tramvay durağı arasında yapımı devam eden yaya üst geçidinde de çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Temel beton dökümünün yapıldığı yaya üst geçidinde çelik kiriş ve merdiven imalatları devam ediyor.

# Kocaeli, Büyükşehir, eğitim

16 Ara 2020 - 12:58 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Seka Park Bilim Merkezi yaya üst geçidi tamamlandı mask
Seka Park Bilim Merkezi yaya üst geçidi tamamlandı
İzmit Orhaniye - Kozluca yolu konforlu ve güvenli hale getiriliyor mask
İzmit Orhaniye - Kozluca yolu konforlu ve güvenli hale getiriliyor
Öğretmen ve öğrencilerin seyahat kartı vize işlemleri devam ediyor mask
Öğretmen ve öğrencilerin seyahat kartı vize işlemleri devam ediyor
İçişleri’nden 81 ile korona genelgesi mask
İçişleri’nden 81 ile korona genelgesi
81 il valiliğine kira düzenlemesi genelgesi gönderildi mask
81 il valiliğine kira düzenlemesi genelgesi gönderildi
Bakan Koca: Kayıplarımızı azaltmak zorundayız mask
Bakan Koca: Kayıplarımızı azaltmak zorundayız
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“İzolasyona alındınız” mesajına rağmen bakın ne yaptı? mask
“İzolasyona alındınız” mesajına rağmen bakın ne yaptı?
Hürriyet, köpek ölümleri ilgili açıklama yaptı mask
Hürriyet, köpek ölümleri ilgili açıklama yaptı
Pompalı tüfeklerle evi kurşuna dizdiler mask
Pompalı tüfeklerle evi kurşuna dizdiler
Kısıtlamada takside yakalandı, öyle bir yalan söyledi ki mask
Kısıtlamada takside yakalandı, öyle bir yalan söyledi ki
Kocaeli'de koronadan 9 kişi öldü mask
Kocaeli'de koronadan 9 kişi öldü
Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL’ye patladı mask
Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL’ye patladı

GALERİ

Havaya rağmen Kocaeli’de sokaklar tıklım tıklım doldu mask
Havaya rağmen Kocaeli’de sokaklar tıklım tıklım doldu
441 yıllık eser açılmak için gün sayıyor mask
441 yıllık eser açılmak için gün sayıyor
Çelik kasa hırsızları polise yakalandı mask
Çelik kasa hırsızları polise yakalandı
Kocaelispor, Şanlıurfa’da maç ciddiyetinde antrenman yaptı mask
Kocaelispor, Şanlıurfa’da maç ciddiyetinde antrenman yaptı
Özel halk otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı mask
Özel halk otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
Kocaeli dikkat! Koronadan daha tehlikeli, günde bin yüz kişi ölüyor mask
Kocaeli dikkat! Koronadan daha tehlikeli, günde bin yüz kişi ölüyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL