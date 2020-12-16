Milli Piyango yardımseverlerin hayallerini süsledi

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletleri satışa çıktı. Geçtiğimiz yıl yılbaşı çekilişinde 80 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye için tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet ise 20 TL'den satışa sunulmuştu. Bu yıl büyük ikramiye 100 milyon TL olarak belirlendi. Tam bilet 100, yarım bilet 50 ve çeyrek bilet 25 TL'den satılacak. Yılbaşına tam bir ay kala Milli Piyango biletlerine talep arttı. Vatandaşlar şimdiden hayal kurmaya başladı. Kocaeli Gazetesi olarak "Milli Piyango size çıksaydı ne yapardınız?" sorumuza vatandaşlar " yardım ederdim" dedi.

“ÇOCUĞUMA TABLET ALIRDIM”

Gazetemize hayallerinden bahseden Güllü Mihmat, “İnsanalara yardım ederdim. Çocuğuma tablet alırdım. Eşim işisiz ben de işsizim darda kalmanın ne demek olduğunu bildiğim için insanlara yardımda bulunurdum. Kendi çocuklarımın geleceğini garantiledikten sonra dışarıdaki insanlara yardım ederdim. Yetim çocuklara ve ihtiyacı olan herkese yardım ederdim” dedi.

“AFRİKA'DA SU KUYUSU AÇARDIM”

Bir başka vatandaşımız Abdullah Yıldız, “Afrika'da su kuyusu açardım paramın yüzde 30'unu su kuyusuna harcardım. Lösev'e yardım ederdim. Türkiye'de gezerdim. Başka ülkeye gitmem Türkiyeyi seviyorum. Türkiye'de sakin insanlardan uzak bir yerde yaşardım. Deniz kenarında sakin bir yerde kendime ev alırdım. Gayrimenkule yatırım yapar onunla geçinirdim” ifadelerini kullandı.

“EGE TARAFINA TAŞINIRDIM”

Hayallerinden bahseden bir başka vatandaşımız Sedef Kanat, “Yoksullara yardım ederdim. Kimsesiz çocuklara yardım ederdim. Yetimhanelere bağışlardım. Huzurevinde yaşayanların bakımında destek olurdum. Geri kalan paramla da Ege bölgesine taşınırdım. Ege'nin bir köyüne yerleşirdim” dedi.

“DAĞ EVİMDE YAŞARDIM”

Bir başka vatandaşımız Hüseyin Sirmen, “Ülkedeki garibanları doyururdum. En başta kendi ülkemdeki insanlara yardım ederdim. Tüm kurumlara bağışlarda bulunurdum. İzmit'i seviyorum İzmit'te kalırdım. Zaten paramın çoğunu bağışlardım. Onun dışında bahçeli bir dağ evim var onu tamamlar orada yaşayabilirdim” ifadelerini kullandı.

“DUL KADINLARA YARDIM EDERİM”

Hayallerinden bahseden Fatma Erkan, “Bütün dul kadınlara yardım ederdim. Önce dul annelere dul kalan kadınlara dağıtırdım. Sonra diğer insanlara yardım ederdim. Herkes mutlu olsun istiyorum. Kendim için pek bir şey istemiyorum. Ne kadar çoluk çocuk yaşlı ihtiyaç sahibi insan varsa hep bağışlar onları sevindirirdim. Başkalarının mutluluğuyla mutlu olan bir insanım çünkü. Yani insanlara yardım etmekten başka bir şey istemiyorum” dedi.

“EVLENEMEYEN İNSANLARA YARDIM EDERDİM”

Bir başka yardımsever vatandaşımız Ahmet Gönül, “Yoksullara yardım ederdim. Yardım kurumlarına bağışlardım. Evlenemeyen insanlara yardım ederdim. Yaşlı ihtiyaç sahibi kim varsa bağışlardım. Kendim işsizim kendim içinde yatırım yapardım. Onun dışında bağışlardım” ifadelerini kullandı.

“İNSANLARA YARDIM EDERDİM”

Gazetemize konuşan Azat Sayılgan, ”Öncelikle sokakta kalan insanlara, Lösemi çocuklara, hastalara ve ihtiyaç sahibi herkese yardım ederdim. Sokak hayvanlarına da yardımda bulunurdum. Daha sonra İzmit'te bir oto kiralama yeri açardım. Yatırım yapardım. Belki küçük bir de market açardım” şeklinde konuştu.

“SOKAK HAYVANLARINA YARDIM EDERDİM”

Bir başka vatandaşımız Azize Azizoğlu, “Türkiye'yi gezerdim daha Türkiye'yi yeterince gezemedim. Daha sonra kendime bir kahve dükkanı açardım. Sokak hayvanalarına yardım ederdim. Sokakta kalan insanlara ev alırdım. İzmit'i seviyorum genel olarak İzmit'te yaşamaya devam eder İzmit'teki ihtiyacı olan insanlara da yardım ederdim” dedi.