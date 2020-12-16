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16 Ara 2020 - 16:08- Gündem G: 16 Ara 2020 - 16:09

Kandıra zabıtasından pazar yerinde sıkı denetim

Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı, pazar yerlerinde alınması gereken tedbir ve uyulması gereken kurallar genelgesi kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

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Kandıra Belediyesi Zabıta ekipleri; Çarşamba günleri kurulan kapalı Pazar yerinin giriş ve çıkışlarını denetim altına alırken, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde vatandaşları uyarılıyor. Maskesi olmayan vatandaşlara ise maske dağıtımı yapılarak, vatandaşların pazar alanına girişleri yoğunluk oluşmaması adına kontrollü bir şekilde, sırayla sağlanıyor. Aynı zamanda Pazar yerinin belirli noktalarında kurulan el dezenfekte stantlarıyla vatandaşların hijyen sağlığı korunuyor.
# Kandıra, maske

16 Ara 2020 - 16:08 - Gündem

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