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16 Ara 2020 - 16:34- Siyaset G: 16 Ara 2020 - 16:35

"Asgari yaşam, kredi kartlarına yüklenmek demek"

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Örgütü, İzmit Belediye İşhanı önünde eylem gerçekleştirdi. EMEP açıklamalarında,"Asgari ücret, açlık ve sefalet ücreti olmaktan çıkarılmalı, insanca yaşanacak bir seviyeye çekilmelidir" dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının yaptını hatırlatan EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'gerekirse acı ilacı içeceğiz' diyerek yaptığı fedakârlık çağrısının gölgesinde, bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonun daha ilk toplantısında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) genel sekreteri  Akansel Koç, ekonomik kriz ve salgın sopasını kullanarak işçileri tehdit etmekten geri durmadı" dedi.

"FABRİKALAR YANGIN YERİ"

Erkan konuşmalarının devamında, "Bu ilin imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13. Türkiye araç üretiminin yüzde 39’u bu kentten karşılanıyor. Kimya sanayi içerisindeki payı yüzde 27, metal sanayi içerisindeki payı yüzde 19. Bu kadar değer üreten bir kentte, bu değeri üreten işçilerse hak ettikleri ücreti almadıkları gibi yeniden tırmanışa geçen salgına rağmen hastalık mı, açlık mı ikilemi arasında çalışmaya zorlanıyor. Fabrikalar adeta yangın yeri. Neredeyse virüsün görülmediği fabrika kalmamıştır. Testi pozitif olan ya da pozitifle temaslı işçiler karantinaya alınırken, kalan işçilerse eksik eleman nedeniyle çok daha yoğun bir tempo ile üstelik de fazla mesailer yaptırılarak çalıştırılmaktadır.

"KREDİLERE YÜKLENMEK ASGARİ YAŞAM ÖZETİ"

Asgari ücretlinin  borç içinde olduğunu söyleyen Erkan, "Bugün net asgari ücret 2 bin 324 lira 70 kuruştur. Birleşik Metal-iş Sendikası Araştırma Merkezi’nin yaptığı Kasım 2020 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre; Kocaeli’de dört kişilik bir ailenin aç kalmamak için yapması gereken gıda harcaması tutarı 2 bin 533 liradır. Yani asgari ücretten 209 lira daha fazladır. Bu sadece gıda harcaması tutarıdır. Kira, giyim, yakacak, ulaşım, eğitim ve sağlık masrafları bu hesaplamaya dahil edilmemiştir.

"ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMAMALIDIR"

Asgari ücret, açlık ve sefalet ücreti olmaktan çıkarılmalı, insanca yaşanacak bir seviyeye çekilmelidir.  İkincisi asgari ücret vergiden muaf tutulmalıdır. Türkiye’de tüm vergi gelirlerinin dörtte üçü işçi ve emekçilerden toplanmaktadır. Brüt asgari ücretin yüzde 33,4’ü (983 TL) dolaylı-dolaysız vergiler ile kesintilere gidiyor. Yani asgari ücretli bir işçi 365 günün 122 günü vergi ve kesintiler için çalışmaktadır. Bütçenin kaymağını yiyenler, hazineyi hortumlayanlar, teşviklere doymayanlar neredeyse vergi vermemektedir.

"VERGİDE ADALET SAĞLANMALI"

Vergide adalet sağlanmalıdır. Asgari ücretten vergi kesintilerine son verilmeli, tüm dolaylı vergiler kaldırılmalı, özel ve tüzel kişilerden artan oranlı gelir, miras ve servet vergisi alınmalıdır. Asgari ücretin sefalet ücreti olmasını engellemenin, vergide adaletin, iş cinayetlerini durdurmanın, pandemide ölümle burun buruna çalışmaya zorlanmamanın, işten atmalar ve ücretsiz izinlerin yasaklanmasının tek yolu vardır; bir araya gelmek ve mücadele etmek" dedi.

# Kocaeli, eğitim, salgın, hastalık, ulaşım

16 Ara 2020 - 16:34 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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