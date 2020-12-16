ODTÜ GV Okulları’nda “Anne Babalar da Ortaokullu Oluyor”

İzmit Serdar Mahallesi Tekin Sokak No:10 41100 Arızlı mevkii adresinde eğitim öğretim hayatına devam eden, kaliteli eğitimin adresi ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, eğitim ve etkinlik programlarını pandemi sürecinde de yoğun bir şekilde sürdürüyor. Öğrencilerin evlerinden çıkamadığı şu günlerde eğitimlerine uzaktan devam eden okul, öğrencilerinin ve velilerinin motivasyonunu online olarak gerçekleştirdikleri etkinliklerle yüksek tutarak hem onları bilgilendiriyor hem de onlarla birlikte keyifli dakikalar geçiriyor.



“EĞİTİM YAKLAŞIMLARI”

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda velilere yönelik hazırladıkları “Annem Babam da Ortaokullu Oluyor” etkinliğiyle memnuniyet dolu geri dönüşler alan ODTÜ GV Okulları, 19 Aralık Cumartesi günü online platformda ikinci kez velileriyle buluşuyor. 4. sınıf velilerine yönelik hazırladıkları atölye programları, Okul Müdürü Güler Telli’nin “Eğitim Yaklaşımları” sunumu ile başlayacak. Program, oluşturulan atölye programları ile devam edecek.