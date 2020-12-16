Gaziantep’i elimizden kaçırdık! Kupaya veda ettik! “3-2”

Gaziantep Kalyon Stadı’ndaki maça Kocaelispor iyi başladı ve 15. dakikada öne geçti. Batuhan’ın mükemmel pasında topla buluşan Bahattin, kaleci Çağlar’ın sağından ağları buldu. “0-1” Yediği golden sonra tüm hatları ile yüklenen Gaziantep ekibi 39’da beraberliği Kozulj ile buldu. Bu futbolcunun şutunda Bayram topu çıkaramadı.

BENHUR KAÇIRDI, MIRALLAS ATTI

Gaziantep ekibinin teknik direktörü Sumudica ikinci yarıya as futbolcuları Muhammed Demir ve Maksim’i oyuna sokarak başladı. Ardından yıldız isim Mirallas da dahil oldu. 52’de Benhur ile çok net bir gol kaçıran Kocaelispor, 65’te geriye düştü. Son 21 maçında sadece Galatasaray’a sezonun ilk maçında yenilen doğu temsilcisi Mirallas’ın şutu sonrası topu ağlarla buluşturdu. “2-1”

CEREM İLE FARK 1’E İNDİ

Beraberlik golünü bulmak için açık futbol oynayan Kocaelispor, 81’de Maxim’in kafa vuruşu sonrası üçüncü golü ağlarından çıkardı. Oyuna sonradan giren Cerem, Gökhan’ın şık pasında topu ağlara gönderdi ve fark 1’e indi. “3-2” Kalan zaman diliminde maçı Gaziantep ceza sahası içinde oynayan Kocaelispor uzatmada gole çok yaklaştı.

KADİR “SAĞLAM” ÇIKMADI! KORKTU!

90+3 Muhammed mutlak bir gol kaçırdı, aynı futbolcu 1 dakika sonra topu boş kaleye göndermek isteyen ceza sahası içinde düşürüldü, hakem Kadir Sağlam bariz pozisyonu izlemekle yetindi. 90+6’da Bayram da Kocaelispor adına gol aradı. Ramazan’ın kullandığı serbest vuruşta Bayram topa kafa ile vurdu ancak top kaleci Çağlar’da kalınca maç da sona erdi. Çok yaklaştığı turu hakemin de etkisi rakibine bırakan ve turu Antep’te bırakan Kocaelispor, önümüzdeki çarşamba günü Uşakspor’u konuk edecek.