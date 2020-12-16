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16 Ara 2020 - 21:00- Gündem G: 16 Ara 2020 - 21:01

Emekliler gazetemize  konuştu “Bu emeklilik mezarda anlaşılan!”

2021 yılına sayılı günler kala, merakla beklenen emekli maaşı zammı hakkında vatandaşların görüşlerini aldık

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Yeni yılın yaklaşmasıyla gündemde yer alan emekli zammı ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, “ Salgın insan sağlığının yanında ülke ekonomisini de olumsuz etkiledi, ekonomilerdeki olumsuzluklar başta emekliler olmak üzere tüm dar gelirli kesimi etkiledi" dedi. Bunun üzerine emeklilerin sıkıntılarını gazetemiz olarak vatandaşlara sorduk.

"YAŞAM STANDARTLARI DÜŞÜK"

Şahin Ural, "Şu an asgari ücret de emekli maaşı da çok düşük. İnsanlar geçinemiyor. Emekli maaşının 2 bin 500 liradan aşağı olmaması gerekiyor. Bir de kirada olan insanlar var. Ben normalde İstanbul'da yaşıyorum oradaki kira fiyatları daha da yüksek. Zaten bin liradan aşağı ev kalmadı. İnsanların yaşam koşulları çok düştü"dedi.

"EN AZ 3 BİN OLMALI"

Gülay Aydıngenç, "Bence emekli ücreti herkes için 3 bin olmalı. Ben sağlıkçıyım iyi bir rakam alıyorum ama diğer insanlar için de asgari ücretin üzerinde olmalı. Yaşlı insanlar çalışamıyor kirada olanlar var bu bakımdan en az 3 bin lira alınmalı" dedi.

"MAAŞLAR YETERLİ DEĞİL"

Aydın Bilgisu ise, "Enflasyonu alçak gösteriyorlar emekli maaşını yeterli ücrete çıkartmıyorlar. Ben şu an 2 bin 650 maaş alıyorum yetersiz. Her gün market fiyatları değişiyor. Elektriğe, suya zam geliyor maaşlara gelince enflasyon düşük oluyor. Ben yıllarca Avrupa’da yaşadım, böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

"YAN GELİRİM OLMASA MAAŞIM YETERSİZ"

Nadim Dursun ise, “2 bin 250 lira maaş alıyorum normal şartlar altında bu para bana yetmez ama yan gelirim var, bu şekilde karşılıyorum. Yan geliri olmayan veya kirada olan insanlar için asgari ücret de emekli maaşları da çok düşük. İnsanları memnun etmek için yetkililerin gerekeni yapacağını umuyorum" dedi.

“HER ŞEY ZAMLI”

Osman Boz ise, “Şu anki yaşam standartlarına göre en az maaş alan bile 3 bin civarı almalı. Asgari maaşın altında ücret alanlar var. Herkese asgari yaşam sağlanabilmeli. Emekli vatandaşlar da düşünülsün. Her şey zamlı. İnsanlar geçinemiyor" dedi.

"İNSANLAR EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYOR"

Halil İbrahim Şahin ise, "İnsanlar evine ekmek götüremiyor. En az asgari ücret 2 bin 500 olmalı emekli maaşı ise onun yüzde 10’u kadar fazla olmalı. Bu devirde insanlar açlıktan yolda yürüyemiyor" ifadelerini kullandı.

"EN AZ ÜÇ BİN OLMALI"

Gazetemize konuşan Kahraman Pehlivan, "Ben 2 bin 200 lira emekli maaşı alıyorum yeterli değil. Halk zaten ortada söylenecek bir şey yok. İnsanlara bu paranın yetersiz olduğunu herkes biliyor. En az maaş alan 3 bin lira almalı ki biz rahat nefes alabilelim" dedi.

“EN AZ 3,500 TL OLMALI”

Benzer fikirli Abdullah Numin ise, "Çarşı pazar cep yakıyor. Her şeye zam geldi. Daha düşük maaş alanlar var. Ben 2 bin 700 lira emekli maaşı alıyorum yetmiyor. En az 3 bin 500 olmalı ki rahat geçinelim. Emeklilerin de sesini duysunlar" dedi.

"MEZARDA EMEKLİLİK"

Fotoğrafını vermek istemeyen 70 yaşındaki Mahmut Beyko ise, "Ben dışarıdan emekli olmaya çalışıyorum. Tüm primimi yatırdım ama beni emekli yapmıyorlar. Yüzde 70 oranında engelli olmam gerekiyormuş. Ben bu yaştan sonra çalışamıyorum ki zaten sokağa çıkma yasakları var ben nasıl çalışayım? Geçen pandemide yardımda bulunulması için devlete başvurdum bana evin var dediler yahu evim var duvarları mı yiyeceğim emekli yapmıyorsunuz, yardım etmiyorsunuz. Ben ölünce ödediğim pirim evlatlarıma kalacakmış bu emeklilik mezarda anlaşılan" dedi.

# yardım, salgın, Zam, İstanbul

16 Ara 2020 - 21:00 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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