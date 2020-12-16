Körfez, 1000’er liralık desteğe başladı

Körfez Belediyesi tarafından ilçede bulunan 480 esnafa yönelik 1.000’er liralık ayni destek yardımları, teslim edilmeye başlandı. Aralık ayı meclis toplantısında meclisteki tüm siyasi partilerin ortak kararı ile esnafa ayni yardımda bulunulması kararlaştırılmış, Esnaf ve Ticaret Odası ile görüşmeler yapılmıştı. Dün Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından esnaflara 1.000’er liralık yardım çekleri teslim edilmeye başlandı.

BİRAZ OLSUN CAN SUYU OLACAK”

Başkan Şener Söğüt de yardım kartlarını teslim almaya gelen esnaflarla sohbet etti. “Zor bir süreçten geçiyoruz” diyen Söğüt, “Tabi bizimkisi biraz olsun bu zor süreçte sizlere can suyu olması temennisi. Büyükşehir Belediyemiz ve hükümetimiz de destek paketlerini açıkladı. Süreci birlikte atlatacağız” dedi.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Bizler Körfez Belediyesi olarak bu zor günlerde sizlerin yanınızdayız. Hep beraber aşacağız. Bu kötü günleri geride bırakıp güzel günlerde tekrar hep beraber çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Esnafa teslim edilen 1.000’er liralık yardım kartları, yine ilçede bulunan esnaflarda geçerli olacak. Başkan Söğüt, “Körfezli esnafımız kazanacak” şeklinde konuştu.

ELDEN TESLİM EDİLİYOR

480 esnafa yapılacak olan 1.000’er liralık ayni yardım kartlarının teslimi Körfez Belediyesi hizmet binası içerisindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde elden teslim edilecek. Kartlarını alan esnaflar, ilçe sınırları içerisinde bulunan market gibi alışveriş alanlarında yardım kartlarını kullanabilecek.