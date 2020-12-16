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16 Ara 2020 - 17:30- Siyaset G: 16 Ara 2020 - 17:32

CHP'li kadınlar örgütlenme planını masaya yatırdı

CHP Kadın Kolları MYK üyesi Necla Erdem ile bir araya gelen CHP Kocaeli İl Kadın Kolları, örgütlenme planını masaya yatırdı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Necla Erdem partinin yürüttüğü örgütlenme çalışmaları kapsamında CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Kadın Kolları yönetimi ve kadın kolu ilçe başkanları ile bir araya geldi. CHP Kocaeli İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya kısa bir süre katılarak MYK üyesi Necla Erdem ve il kadın kolları yönetimini selamlayan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, yürüttükleri başarılı çalışmalar ve emeklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

CHP’Lİ KADINLARIN ÖRGÜTLENME PLANI

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ilimizde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aktararak, ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade etti. Kaya, “Pandemi sebebi ile ertelemek zorunda kaldığımız ziyareti bugün gerçekleştirerek sizinle tanışmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Örgütlenme çalışmalarımız Kocaeli’de tüm ilçelerimizde devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yolunda kadınların eşit temsiliyet hakkını ülkemize kazandırmak için var gücümüzle sahadayız” diye konuştu.

GENEL BAŞKAN NAZLIAKA’NIN MESAJI

CHP Kadın Kolları MYK üyesi Necla Erdem ise kurultay sonrasında pandemi süreci sebebi ile ertelenen ziyareti ilk kez gerçekleştirerek CHP Kocaeli Kadın Kolları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. CHP Kadın Kolları Genel Merkezi’nin oluşturduğu örgütlenme planını paylaşan Erdem, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın da mesajını paylaştı. Erdem, “Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka’nın örgütlenme çağrısını sizlere iletmek istiyorum: Örgütlenerek biriktirdiğimiz her mücadeleyle ülkemizi hak ettiği seviyeye kadın-erkek bir arada taşıyacağız. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine insanca, onurlu bir yaşamı biz kadınların dantel gibi işlediği emeklerle taçlandıracağız. 'Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar' kararlılığıyla çıktığımız yolda, Siyasi Partiler Yasası’nda cinsiyet kotası uygulanmasına yönelik başlattığımız çalışmayı biliyorsunuz. İnanıyoruz ki, kadınların eşit temsil hakkını, sizlerle birlikte tabandan örgütleyeceğimiz kitle hareketleriyle elde edeceğiz. Hakkımız olanı alacağız. Bulunduğunuz her alanda güvenceli ve eşit bir yaşamı örerek kadınların sesine ses, nefesine nefes olacağız. Ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde ilk seçimlerde elde edeceğimiz iktidar başarısının kahramanları biz kadınlar olacağız. Cesaret biziz. Azim biziz. Mücadele biziz. Biz kadınlarız. Biz her iki kişiden biriyiz. Yolumuz açık olsun. Yolumuz, aydınlık ve eşit yarınların habercisi olsun" ifadeleri ile Nazlıaka’nın mesajını aktardı.

# Kocaeli

16 Ara 2020 - 17:30 - Siyaset

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