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16 Ara 2020 - 17:36- Gündem G: 16 Ara 2020 - 17:38

Kütük'ten eleştiri! "Esnafa destek genişletilmeli"

Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, esnafa verilen desteklerin kapsamının genişletilmesini beklediklerini söyledi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Herkesimden esnafın koronavirüs sürecinde mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Başkan Kütük, “Koronavirüs salgını nedeniyle başta doğrudan olmak üzere tüm esnaf kesimi mağdur olmuştur. Birçok esnaf tamamen kepenk kapatmış, bazıları kısıtlı çalışmış, bazıları ise borç yükünün altında kalmıştır. Bakkallarımız ise kısıtlamalı günlerde tedbirleri harfiyen uymuş ancak, zincir marketlerin kural tanımazlığı nedeniyle ayakta güçlükle durmaktadır. Esnafımızın içinde bulunduğu dar boğazın aşılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bazı destekler açıklanmıştır. Verilecek destekler esnafa bir nebzede olsa nefes aldıracaktır ancak tam anlamıyla beklentileri karşılamayacağı aşikardır.” dedi.

"VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDE YASAL DÜZENLEME BEKLİYORUZ"

KÜTÜK, “Desteklerin kapsamının genişletilerek tüm esnafın faydalanması, yine bakkal esnaflarımızın da içinde yer aldığı yeni bir paketinin hayata geçirilmesi en büyük temennimizdir. Bilindiği gibi esnafımızın birikmiş vergi borçları, elektrik, su, doğalgaz ve kredi borçları bulunmaktadır. Özellikle elektrik,  su ve ödeyemediği krediler içinde destek ve ertelenmesi gerekiyor. Bunların yanı sıra belediyelerimizin almış olduğu vergi ve harçlar içinde yasal düzenleme bekliyoruz.” dedi.

"VERESİYE DEFTERİMİZ İYİCE KABARMIŞTIR"

Gelinen bu zorlu süreçte mahalle esnafının öneminin daha da iyi anlaşıldığını vurgulayan Başkan Kütük, “Her zaman vatandaşın yanında olan esnafımız bu zor günlerde mağduriyet yaşasa da, güçlükle ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Özellikle bakkal esnafımızın öneminin daha çok anlaşıldığı salgın sürecinde veresiye defterlerimiz iyice kabarmıştır.

" KOCAELİ HALKI, ESNAFA SAHİP ÇIK"

Düğünden cenazeye, cemiyetten hastalığa kadar vatandaşın her anında yanında olan bakkal esnafımızın ayakta kalması gerekiyor. Yerli ve Tutum Haftası içinde bulunduğumuz bu günlerde vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyoruz.   "Esnafına sahip çık ve alışverişini mahallendeki esnaftan yap" diyerek  Kocaeli halkının çağrımıza karşılık vererek esnafına sahip çıkacağına ve bu zorlu günleri dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz.” dedi.

# Kocaeli, destek, koronavirüs, salgın

16 Ara 2020 - 17:36 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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