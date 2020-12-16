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16 Ara 2020 - 17:43- Asayiş G: 16 Ara 2020 - 17:47

Yakınları haber alamadı, bakın ekipler ne yaptı?

İzmit'te, yakınları tarafından haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye merdiveni ile eve giren polis ekipleri, evin boş olduğunu tespit etti.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye İzmit Bağçeşme Mahallesi'nde bir şahıstan haber alamayan yakınları, 112 Acil Yardım ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla 3 katlı binanın en üst katındaki daireye balkondan girdi. İçerde inceleme yapan polis ekipleri, evin boş olduğunu tespit etti. Haber alınamayan şahsın yakınlarına evin boş olduğunu bildiren ekipler daha sonra normale döndü.
# yardım, İzmit

16 Ara 2020 - 17:43 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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