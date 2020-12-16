Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında takibe alınan bir minibüs, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde durduruldu. Minibüste yapılan aramalarda 6 Bangladeş, 5 Pakistan, 1 Afganistan uyruklu olmak üzere 12 düzensiz göçmen olduğu tespit edilirken araç sürücüsü H.A. isimli şahıs TCK 79 madde göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Minibüse el konulurken düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi. Araç sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildi.