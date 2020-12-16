Koronavirüs salgınında en ölümcül gün!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 893'ü semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 240 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 121'e toplam vaka sayısı ise 1 milyon 928 bin 165'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI REKOR KIRDI

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı rekor kırdı. Tedavisi tamamlanan 29 bin 922 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi. Toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592'ye, ağır hasta sayısı ise 5960'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

BAKAN KOCA, GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" ifadelerini kullandı.