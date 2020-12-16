Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
16 Ara 2020 - 19:49- Gündem G: 16 Ara 2020 - 20:10

Koronavirüs salgınında en ölümcül gün!

Ülkemizdeki koronavirüs salgınında ölü sayısı yine rekor kırdı. 16 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 4 bin 893'ü semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165 oldu. Vefat sayısı ise 240 artarak 17 bin 121'e yükseldi.

mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 893'ü semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 240 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 121'e toplam vaka sayısı ise 1 milyon 928 bin 165'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI REKOR KIRDI

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı rekor kırdı. Tedavisi tamamlanan 29 bin 922 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi. Toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592'ye, ağır hasta sayısı ise 5960'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

BAKAN KOCA, GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" ifadelerini kullandı.
# koronavirüs, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

16 Ara 2020 - 19:49 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çuhane Caddesi’nde geçici güzergah uygulaması mask
Çuhane Caddesi’nde geçici güzergah uygulaması
Körfez, 1000’er liralık desteğe başladı mask
Körfez, 1000’er liralık desteğe başladı
Kandıra zabıtasından pazar yerinde sıkı denetim mask
Kandıra zabıtasından pazar yerinde sıkı denetim
Başiskele’den ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı mask
Başiskele’den ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı
Karamürsel’deki okullarda e-Twining ağı yaygınlaşıyor mask
Karamürsel’deki okullarda e-Twining ağı yaygınlaşıyor
Başkan Turan’dan hayırlı olsun ziyareti mask
Başkan Turan’dan hayırlı olsun ziyareti
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“İzolasyona alındınız” mesajına rağmen bakın ne yaptı? mask
“İzolasyona alındınız” mesajına rağmen bakın ne yaptı?
Hürriyet, köpek ölümleri ilgili açıklama yaptı mask
Hürriyet, köpek ölümleri ilgili açıklama yaptı
Pompalı tüfeklerle evi kurşuna dizdiler mask
Pompalı tüfeklerle evi kurşuna dizdiler
Kısıtlamada takside yakalandı, öyle bir yalan söyledi ki mask
Kısıtlamada takside yakalandı, öyle bir yalan söyledi ki
Kocaeli'de koronadan 9 kişi öldü mask
Kocaeli'de koronadan 9 kişi öldü
Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL’ye patladı mask
Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL’ye patladı

GALERİ

Tolga Havuç: Ülke olarak ne kadar gurur duysak azdır mask
Tolga Havuç: Ülke olarak ne kadar gurur duysak azdır
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının arabasını modifiye etti mask
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının arabasını modifiye etti
Havaya rağmen Kocaeli’de sokaklar tıklım tıklım doldu mask
Havaya rağmen Kocaeli’de sokaklar tıklım tıklım doldu
441 yıllık eser açılmak için gün sayıyor mask
441 yıllık eser açılmak için gün sayıyor
Çelik kasa hırsızları polise yakalandı mask
Çelik kasa hırsızları polise yakalandı
Kocaelispor, Şanlıurfa’da maç ciddiyetinde antrenman yaptı mask
Kocaelispor, Şanlıurfa’da maç ciddiyetinde antrenman yaptı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL