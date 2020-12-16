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16 Ara 2020 - 21:22- Siyaset G: 16 Ara 2020 - 21:26

Fikri Işık'ın Acı Günü!

AKP Kocaeli milletvekili ve eski Başbakan yardımcısı Fikri Işık’ın baldızı, AKP Kocaeli il istişare kurulu üyesi Mehmet Berra Akyol’un annesi Celile Akyol vefat etti.

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AKP Kocaeli Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın baldızı hayatını kaybetti. Aynı zamanda  AKP İl İstişare Kurulu üyesi Mehmet Berra Akyol’un annesi olan Celile Akyol hayata gözlerini yumdu. Cenaze bilgileri henüz netleşmedi.
# Kocaeli, AKP

16 Ara 2020 - 21:22 - Siyaset

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