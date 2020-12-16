Fikri Işık'ın Acı Günü!

AKP Kocaeli Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın baldızı hayatını kaybetti. Aynı zamanda AKP İl İstişare Kurulu üyesi Mehmet Berra Akyol’un annesi olan Celile Akyol hayata gözlerini yumdu. Cenaze bilgileri henüz netleşmedi.