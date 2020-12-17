Hastane çalışanı kendini astı

Alınan bilgiye göre Çayırova 5216.Sokakta ikamet eden ve Tuzla Devlet Hastanesinde çalıştığı ve emekli olmasına 1 yıldan az kaldığı öğrenilen İsmail Erdoğan (50) yakınları tarafından evde iple asılı halde bulundu. Yakınları ipi keserek durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İsmail Erdoğan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Erdoğan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Erdoğan’ın akşam işten çıktıktan sonra mahalledeki kahvehanede çay içtiği ve daha sonra eve giderek intihar ettiği öğrenildi. Çayırova İnönü Mahallesi eski muhtarı Kamber Erdoğan’ın kardeşi olan evli ve 1 çocuk babası İsmail Erdoğan’ın neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.