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17 Ara 2020 - 09:19- Gündem G: 17 Ara 2020 - 09:32

Necla Uslu hayatını kaybetti

Merhum Doktor Ömer Uslu'nun eşi Necla Uslu (86) yaşlılığa bağlı sebeplerden hayatını kaybetti
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İzmit Karabaş Mahallesi sakinlerinden, İzmitlilerin sevip, saydığı merhum Dr. Ömer Uslu'nun eşi, Nilgün Uslu Dibekçi ile Nilüfer Uslu Aydınoğlu'nun annesi Necla Uslu (86) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün (17 Aralık ) öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırılacak.
# İzmit

17 Ara 2020 - 09:19 - Gündem

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