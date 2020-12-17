Necla Uslu hayatını kaybetti

İzmit Karabaş Mahallesi sakinlerinden, İzmitlilerin sevip, saydığı merhum Dr. Ömer Uslu'nun eşi, Nilgün Uslu Dibekçi ile Nilüfer Uslu Aydınoğlu'nun annesi Necla Uslu (86) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün (17 Aralık ) öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırılacak.