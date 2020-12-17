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17 Ara 2020 - 13:10- Siyaset G: 17 Ara 2020 - 13:11

DEVA Partisi Genel Merkez’inden tanışma ziyareti

Kocaelilerin büyük bir ilgi katılımına sahne olan DEVA Partisi Kocaeli il kongresi, Genel Başkan Ali Babacan’ın da iştirakiyle ülke çapında dikkat çekmişti. Başkan Babacan Kocaeli’ni ‘şampiyon’ ilan etmişti. DEVA Partisi Genel Merkezi’nden de Kocaeli teşkilâtına olan ilgi artarak sürüyor
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Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Merkez Yöneticilerinden bir heyet tanışmak amacıyla Kocaeli İl teşkilâtını ziyaret ettiler.

Genel Merkez yöneticilerinden Kocaeli’ne ziyarete gelen Hüseyin Kaderoğlu ve Sedat Kadıoğlu’nu DEVA Partisi Kocaeli il Başkanlığı binasında, Kocaeli İl Başkanı Adem Koç ve yine Genel Merkez Yöneticilerinden ve Petrol İş Sendikası Başkanlarından Ali Ufuk Yaşar ve partide bulunan il ve İzmit ilçe yöneticileri ağırladılar.

Ziyaret esnasında Kocaeli teşkilâtı ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Parti il başkanlığı gezdirildi. Hüseyin Kaderoğlu ve Sedat Kadıoğlu Kocaeli teşkilâtının sadece DEVA Partisi içinde değil, Türkiye’deki bütün partilerin teşkilâtlarına da örnek olacak bir disiplin, çalışma anlayışı ve uyum içerisinde olan örnek bir il teşkilâtı olduğunun altını çizdiler. DEVA Partisi Kocaeli Başkanlığı binasının renk uyumundan konumuna kadar çok iyi plânlandığını gördüklerini ifade eden konuklar, il disiplin kurulu üyeleri ile de tanıştılar.

DEVA Partisi’nin her geçen gün Türk halkının gözünde değerinin hızla arttığına ve tek başına bir umut haline geldiğine dikkat çeken Ali Ufuk Yaşar, “halkımız DEVA İktidarını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor” dedi.

# Kocaeli, İzmit

17 Ara 2020 - 13:10 - Siyaset

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