Ellibeş, yatırımları gezmeye Gölcük’ten başladı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilimizde tamamlanma aşamasına gelen projeleri ziyaretine Gölcük’ten başladı. Devlet, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri eliyle ilçede 13 ayrı noktada aynı anda büyük proje inşaatının sürdüğünü belirtti. Başkan Ellibeş, en önemli yatırımların başında sağlık ve emniyet yatırımlarının geldiğine dikkat çekti. Değirmendere Yüzbaşılar mevkiindeki 250 yatak kapasiteli ve 29 bin m2 kapalı alana sahip Gölcük Devlet Hastanesi inşaatının %60 seviyesini geçtiğini, Yeni Mahalle’de bulunan ve içinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun da yer aldığı Gölcük Sağlık Kompleksi’nin birkaç küçük eksiklerin tamamlanacağını kaydetti. İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Yüksel Pehlevan ve sağlık çalışanlarının Pandemi dönemindeki özverisine dikkat çeken Başkan Ellibeş, “Sağlık çalışanlarımıza bu büyük salgınla mücadelesindeki başarılarından dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlara daha uygun koşullar sağlamak ve hastalarımızın aldığı sağlık kalitesini artırmak için hükümetimiz ve yerel yöneticilerimiz de yatırımlarına devam ediyor. Bu iki sağlık projesinin ilçemize bu anlamda değer katacağına inanıyorum” dedi.

ELLİBEŞ: “MİLLETİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Ellibeş, Gölcük Şirinköy Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi’nde geçen mart ayında yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanma aşamasına gelen Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası’nı da ziyaret etti. Burada Gölcük İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ ve personele başarı dileğinde bulundu. Yeni hizmet binasının görkemli ve vatandaşın emniyeti için gece-gündüz demeden çalışan emniyet güçlerimize yakışır olduğunu belirten Başkan Ellibeş, şunları söyledi: “Dünya büyük bir krizle karşı karşıya. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Yatırımları, yenilikleri durduralık diyemeyiz. İnsanımızın her şartta ihtiyaçlarını da beklentilerini de karşılamakla görevliyiz. Bizler hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan özellikle sağlık, güvenlik ve ulaşım açısından, insanımıza aynı zamanda yeni istihdamlar sağlayacak bu yatırımları durdurmadık; böyle bir dönemde bile devam ediyoruz. Kocaeli’nin her köşesinde milletimizin faydası ve huzuru adına çalışma var. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Ellibeş’e ziyaretleri sırasında İl Başkan Yardımcıları Dr.Şahin Talus, Ahmet Sönmez, İl Yönetim İl Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Ateş ile İlçe Başkanı Çetin Seymen de eşlik etti.