Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla kitapseverler için hayata geçirilen Dijital Kütüphane projesinin tanıtım toplantısı gerçekleşti. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile birlikte AK Parti İlçe Başkanvekili Mevlüt Kocagöz, AK Parti Darıca İlçe Kadın kolları Başkanı Selma Gülenç, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

EĞİTİME HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ

Eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek “Göreve geldiğimiz günden itibaren eğitimin her zaman destekçisi olmaya özen gösterdik. Gençler için Kitap Kafe hizmete açtık. Tarihi tekel binasını da Millet Kıraathanesine dönüştürerek gençlerin hizmetine sunacağız. Mahallelerde bulunan Bilgi Evleri’ni EBA destek noktalarına dönüştürerek uzaktan eğitime katkı sunduk. Şartlı eğitim desteği alan öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde internet desteği sağladık. Şartlı eğitim desteği alan 256 haneye 1 yıllık ücretsiz internet sağlıyoruz. Aynı şekilde İskoliye Mektebi’ni de eğitime kazandırarak Sanat Akademisi açtık ve gençlere yönelik kültür sanat alanında kurslar düzenledik. Bundan sonra da eğitime her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

28 KATEGORİDE 30 BİN KİTAP

Bölgede bir ilk olan dijital kütüphane ile kitapseverlerin mekana ve zamana bağlı kalmaksızın istedikleri kitabı okuma şansı bulacağını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Seçim beyannamemizde her okula dijital kütüphane sözümüz vardı. Ancak geldiğimiz noktada pandemi süreciyle de birlikte projeyi daha da geliştirerek her cebe kütüphane yapalım istedik. Gençlerden böyle bir talep vardı. ‘Darıca’da okumak başka’ ve ‘Bilgiye yelken aç Darıca’ anlayışıyla hareket ederek hayata geçirdiğimiz uygulama ile okuyucular, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere 28 konu başlığı altında yaklaşık 30 bin kitaba istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekler. Kitapseverler ayrıca Darıca Okuyor uygulaması aracılığıyla kendilerine kitaplık oluşturabilecekler. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla eğitim videolarının da yer alacağı uygulamada diyetisyen ve aile danışmanlığı gibi alanlarda da eğitici ve bilgilendirici videolar yer alacak” dedi.

UYGULAMAYA NASIL ERİŞİLİR?

Kullanıcılar “Darıca Okuyor” uygulamasını Google Play ya da APP Strore’dan üzerinden IOS/Android cihazlarına indirerek ad-soyad ve TC numarası ile sisteme kayıt olabilirler.