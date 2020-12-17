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17 Ara 2020 - 13:44- Gündem G: 17 Ara 2020 - 13:45

"Gelecek nesillere miras"

Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'ı ziyaret ederek Federasyonun yıllık dergisini sundu.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken, Kocaeli Gazeteciler Cemiyet’i(KOGACE) Başkanı Cemal Kaplan'a Federasyonun yıllık dergisini sunmak üzere ziyarette bulundu.  Buz Pateni Federasyonu olarak her sene eylül ve ekim aylarında düzenli  olarak basınlan derginin, Kocaeli dahil yedi ilde dağıtımı başladı. Dergi hakkında detaylı bilgi veren Yetişken açıklamalarında "Gazeteciler Cemiyetinde bulunması gereken bir kaynak" dedi.

"HER SENE EYLÜL VE EKİM AYLARINDA"

Her sene Eylül-Ekim ayları gibi dağıtıma başlattığımız derginin içeriğinde; branş tanıtımları, alınan başarılar, konunun duayenlerinin yazıları, olimpiyatlara gidecek sporcularla röportajlar var. Dergimiz, camiamız içerisindeki kulüplere ve spor tesisinin olduğu illerdeki camialara dağıtılıyor. Gazeteciler Cemiyetinde bulunması gereken bir kaynak" dedi.

"GELECEK NESİLLERE MİRAS"

KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, dergiden ve federasyonun çalışmalarından onur duyduğunu belirterek, "Sayın Yetişken nezlinde Buz Pateni Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir çalışma olmuş. Federasyon çalışmaları hakkında bilgi alacabileceğimiz güzel bir kaynak. Gelecek nesillere miras kalacağını düşünüyorum" dedi.

# Kocaeli, Spor

17 Ara 2020 - 13:44 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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