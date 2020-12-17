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17 Ara 2020 - 14:13- Asayiş G: 17 Ara 2020 - 14:21

Minibüse çarpan otomobil tırın altında 50 metre sürüklendi: 1 yaralı

Kartepe TEM otoyolunda emniyet şeridindeki minibüse çarptıktan sonra yola savrulan ve tırın önüne düşerek yaklaşık 50 metre boyunca sürüklenen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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 Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan  Ankara yönünde seyir halinde olan Yaşar Say idaresindeki 58 SF 403 plakalı minibüs, Kartepe Köseköy mevkisinde navigasyonu kontrol etmek amacıyla emniyet şeridinde durdu. Bu esnada arkadan gelmekte olan Ulaş Demirkol idaresindeki 07 FOG 20 plakalı otomobil, emniyet şeridinde bulunan minibüse arkadan çarparak yola savruldu. Yola savrulan otomobile ise arkadan gelmekte olan Yüksel Akduman idaresindeki 43 UR 444 plakalı TIR çarptı.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre boyunca kamyonun önünde sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü tedavi altına alınırken kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

# Kocaeli

17 Ara 2020 - 14:13 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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