KESK’ten sürgün iddiası

KESK Kocaeli Şubeler Platformu, Covid-19 sürecinde, yoğun bir şekilde çalışarak vatandaşlara hizmet eden PTT çalışanları için yazılı basın açıklamasında yayınladı. Açıklamayı KESK Kocaeli Şubeler Platformu adına, Haber Sen Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Emre Toptaş yaptı. Toptaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Pandemi sürecinin en başında, Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN) Genel Merkezimiz tarafından resmi yazı ile PTT Genel Müdürlüğü bilgilendirilmiş ve pandemi nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında uyarılar yapılmıştır.

“AÇIKLAMADAN SONRA ÜYELERİMİZ SÜRGÜN EDİLDİ”

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde kamuda dönüşümlü çalışma uygulaması ve mesai saatlerinin pandemi koşullarına göre düzenlenmesinin istenmesine rağmen PTT yönetimi bu kararları ısrarla uygulamamaktadır. Bu sağlıksız ve katı çalışma şartlarından dolayı PTT emekçileri virüs kapmakta, bulaştırmakta ve hatta hayatını kaybetmektedir. Haber-Sen olarak salgının başından itibaren tüm önlemlerin alınması, olumsuz çalışma koşullarının düzeltilmesi amacıyla yaptığımız basın açıklamaları ve sosyal medya çalışmaları sonrasında üyelerimiz ve yöneticilerimiz sürgün edilmişti.

“CEZALANDIRDILAR”

Sendikamızın gerçekleri dile getirmesinden rahatsız olan PTT yönetimi şimdi de Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu’nu Zonguldak’tan Şanlıurfa Akçakale’ye sürgün ederek yasalara aykırı, hukuksuz işlem yapmıştır. 4688 Sayılı Kanun’un 18. maddesine göre “Kamu işvereni, sendika yöneticilerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe yeri değiştirilemez” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Sendikamız Merkez Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği, Genel Sekreterimiz İbrahim Damatoğlu’nun sürgünü geri alınana kadar eylem ve etkinliklerimiz devam edecektir.Tekrar PTT Yönetimine sesleniyoruz. Hukuksuz kararınızdan vazgeçin. Sendikamız Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu’nun sürgününü durdurun.”