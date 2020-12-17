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17 Ara 2020 - 14:25- Siyaset G: 17 Ara 2020 - 14:33

Emniyet müdürlükleri ve cezaevleri çıplak arama yapıyor!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Çıplak arama şikayetlerini dile getirmek dahi utanç verici." dedi.

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emniyet müdürlükleri ve cezaevlerinde çıplak aramaların yapıldığını öne sürdü.  İnsanların kadın ya da erkek ayrımı yapılmaksızın bu uygulamaya maruz kaldığını iddia eden Gergerlioğlu, "Çıplak arama şikayetlerini dile getirmek dahi utanç verici. Şikayetleri ilgili bakanlıklara iletiyorum, bu hukuksuzluğun bir an evvel bitirilmesini istiyorum ama utanç verici uygulamalar hala devam ediyor. İnsanlar, bu insan haklarına aykırı rezilliğin bitirilmesini istiyor." diye konuştu.

17 Ara 2020 - 14:25 - Siyaset

Muhabir Serkan Üldeş

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