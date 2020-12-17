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17 Ara 2020 - 14:36- Gündem G: 17 Ara 2020 - 14:39

Yetkin Saner 12’nci kitabını da bitirdi

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi, Elektrik Yüksek Mühendisi Yetkin Saner 12’nci kitabını yazdı. Saner’in son kitabı “Şehir Elektrik Şebekeleri” kitap raflarda yerini aldı

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20 yaşında Türkiye'nin en genç mühendisi olma başarısı gösteren yılların deneyimini ve birikimini verip hazırladığı Türkiye'de eşine nadiren rastlanan kaynakları mühendislik fakültelerinde okutulan KOÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi, Elektrik Yüksek Mühendisi Yetkin Saner, pandemi nedeniyle 4 ay sokağa çıkmayarak Derbent’teki evine kapandı. Bu süre içerisinde bitmek üzere olan 11’inci kitabını ve kendisinden istenen 12’nci kitabını bitirdi.

13’ÜNCÜ KİTABINA BAŞLADI

308 sayfadan oluşan “Şehir Elektrik Şebekeleri” isimli 12’nci kitabı Birsen Yayınevi tarafından basıldı. Deneyimli Elektrik Yüksek Mühendisi Yetkin Saner, 13’üncü kitabını yazmaya başladı. 2 yıl içerisinde bu kitabını da tamamlamayı hedefliyor. Yazar Saner, “Mühendislik kitabı yazmak, roman gibi düz yazı değil. Birçok araştırma yapmak şart. Bu kitaplar hiç yanlış kabul etmez” ifadelerine yer verdi.

17 Ara 2020 - 14:36 - Gündem

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