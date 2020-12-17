Cemal Enginyurt’un yeni partisi belli oldu

AKP’ye yönelik sert eleştiriyle gündemden düşmeyen, geçen ağustos ayında da “Tarım Bakanı fındık üreticisine ihanet etmiştir” dediği için MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt, siyasi kariyerine Demokrat Parti’de devam edecek. Böylelikle Demokrat Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı ikiye yükselmiş olacak.

"DEMOKRAT PARTİ'YE GEÇMEYE KARAR VERDİM"

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıktı. Enginyurt, “Demokrat Parti’ye geçmeye karar verdim. Milletimize de TBMM’ye de hayırlı olmasını diliyorum” diyen Enginyurt, Necip Fazıl Kısakürek’in Sakarya Türküsü adlı şiirinden bir bölümü okudu: Sakarya; saf çocuğu, masum Anadolu’nun / Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun! / Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız/ Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız! / Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader / Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider! Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz / Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz! / Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya / Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!

OY VERSEK DE GEÇİYOR, VERMESEK DE GEÇİYOR

Enginyurt, TBMM'deki konuşmasına şu sözlerle başladı: 2021 bütçesi için söz aldım dedim ama sözü 2021 bütçesiyle ilgili almadım. Söze de gerek yok. Zaten bize sormadan, bize danışmadan bütçe geçiyor. Oy versek de geçiyor, oy vermesek de geçiyor. Yeni sistemin özellliği bu. Burada sadece, muhalefet partisinden olan arkadaşlarımız illerinin vatandaşlarının sorunlarını dile getirmek için fırsat buluyor.