Taşdemir: Eşitlik ilkesini uyguluyor musunuz?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Başkanlığında yapılan kongrede 76 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı. Gebze’de askeri alanda galericilere ayrılan yer toplantıda tartışmalara neden oldu. Meclisin bir diğer önemli gündem maddesi ile özel halk otobüslerine verilen öğrenci ve indirimli biniş desteğine yapılacak zam oldu.

KÖYLERDEKİ ULAŞIM SORUNLARINI SORDU

Meclis Toplantısı öncesi Muhalefet Grubu meclise soru önergelerinde bulundu. Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, İzmit Bölgesinde bulunan köylerdeki ulaşım sorunlarını meclis gündemi getirdi. 23 adet aracın bulunmasına rağmen sadece 10 tane aracın hizmet verdiğini söyleyen Taşdemir, “Araçların çalışma saatleri ve güzergahları bölge inşam için yeterli gelmemekte hatta bazı köylere hizmetleri bulunmadığından vatandaşlar kendi imkanları ile şehre inmektedir. Bazı köylere hiç araç gitmemektedir” ifadelerini kullandı. Taşdemir önergesine yazılı olarak cevap verilmesini istedi. Önergeye cevap veren Büyükakın, “Hizmet alımı usulü ile biz yerine getireceğiz. Komisyondan karar çıkınca yola devam edilecek” dedi.

”DERNEKLER ESNAF PAKETİNDEN YARARLANSIN”

Engin Taşdemir ve Halis Koç imzası ile verilen bir başka önergede, Kocaeli’deki köy derneklerinin Covid-19 salgın nedeniyle uzun süredir dernek lokallerini yönetim bürolarını kapalı tutulmasını sordu. Taşdemir önergede, “Bin bir türlü zorluklarla açılan dernekler kira, personel giderleri vs koşullarda dolayı diğer küçük esnaflar gibi güç koşullarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Esnaf destek paketinden ilimizde bulunan il ve köy derneklerinin de yararlandırılması için gereğini arz ederiz” ifadeleri kullanıldı. Bir diğer önergede ise Gebze’de bulunan Akademi Lisesi’nin yapım maliyeti soruldu. İyi parti grubu ise sunduğu önergede belediyenin kiracısı olan işletmeler için kira düzenlemesi talep edildi.

“SAĞLIK OCAĞI KİRA ÖDÜYOR”

İYİ Partili Meclis Üyesi Fevci Canbaz mecliste sözlü olarak sorduğu soruda, Körfez ilçesinde sağlık ocağından kira alındığı ifade etti. KOnu ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Sağlık ocaklarındaki hekimler kiraladıkları yerlerin bedelini ödüyor. Ücret alınmaması gibi bir durum söz konusu değil. Arkadaşlarımız hekim arkadaşlar ile görüşüldü. Talep kabul edilebilir bir talep değil. Sayıştay daha sonra o parayı onlardan alır. Aile hekimlerinin maaşlarına zaten kira ödemesi için ekstra ücret eklemesi yapılıyor” ifadelerini kullandı. Meclis gündemi öncesi istifa eden Özhan Kurt’un yerine isimlendirme komisyonuna Ertem Peker’in getirilmesi oylandı

“BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE SALLANAN KILIÇ OLACAK”

AKP’li Meclis Üyeleri Mustafa Soydabaş ve Yaşar Çakmak meclise sunduğu önergede Esnaftan destek paketinde fakirlik belgesi istenmemesini talep etti. Konu ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Meclis üyeleri olarak risk alıyoruz. Esnafımıza yardımı sosyal yardım kapsamında yapıyoruz. Kapatılmış olmamasına rağmen zor durumundan dolayı yardım yapacaklarımız sosyal yardım olarak yapılacak. Sosyal yardım sosyal yardım yönetmeliği ile yapılır. Bunda da fakirlik belgesi şartı var. Bu belgeyi almadan yaparsanız Sayıştay bunu geri alır. Bir risk alacaksa bunu seçilmişler alacak. Fakirlik belgesi istemiyoruz, Sayıştay’a hesap veririz diyorsanız hep beraber evet diyelim. Yönetmelikte değişiklik yapıyoruz. Fakirlik belgesi olmadan yardım etme teklifi başımızın üstünde sallanan bir kılıç olacak. Biz bunu kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KEŞKE BİLGİLENDİRİLSEYDİK”

Büyükakın’ın ardından konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, “Yaklaşık 42 bin civarında esnaf mevcut. 42 Bin esnaf için yardım yapılması güzel şeyler. Keşke arkadaşlarınız arayıp bilgilendirseydi de biz de avukat arkadaşlarımıza sorsaydık” dedi. Taşdemir’e cevap veren Büyükakın, “Bilgi vermek için zamanımız olmadı. 42 bin esnafın tamamı değil. Bir gelir beyanı alacağız. Sadece fakirlik belgesi istenmemesini meclis kararına bağlıyoruz. Sayıştay Umarım bunu anlayışla karşılar. Yönetmelik bunu istiyor. Bu riski alalım derim. Keşke bir hafta tartışma imkanımız olsaydı” dedi.

“CHP’DEN GÜNEYSU’YA MUHALEFET ŞERHİ”

Hukuk Komisyonu’nun, Rize İli Güneysu İlçe Belediyesi ile protokol yapma yetkisi verilmesi maddesinde söz alan Engin Taşdemir, “Hemen hemen 3 ayda bir Güneysu ilçesi ile ilgili yardımda bulunuyoruz. Kardeş şehir yaparsak daha iyi olur. Sadece belli bir ilçe olması ayrı bir durum. Kendi ilçelerimizde durak sorunları varken başka ilçede durak yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle muhalefet şerhi koyuyoruz” dedi. Madde oy çokluğu ile meclisten geçti.

PEMBE KÖŞK ENSAR’A GİTTİ

Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetinde bulunan Pembe Köşk binasının 10 yıllık süre ile Ensar Vakfı ile ortak kullanılması ile ilgili maddede söz alan Engin Taşdemir, “Biz bu konularda eşit davranabiliyor muyuz? Yıllardır aynı özellikte vakıf ve derneklere Büyükşehir’in mülkiyetleri veriliyor. Bu konuda eşitlik ilkesine uyuyor musunuz?” ifadelerini kullandı. Soruya cevap veren Başkan Büyükakın, “Uyduğumuzu biliyorsunuz. Elimizden geldiğinde vakıfların tamamına dokunmaya çalışıyoruz. Cem Evlerine hizmet üreten vakıflara yardımlarımız da ortada. Tek bir vakıf yardım alıyor demek haksızlık. Bunların bir yeri vardı. Daha önce bir belediye çıkarıldı. Ortada kaldılar biz de sahip çıkıyoruz” dedi. Madde oy çokluğu ile meclisten geçti

ULAŞIM DESTEĞİNE ZAM

Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonundan oy birliği ile meclise özel halk otobüslerine öğrenci ve indirimli binişler için verilen desteğe yapılacak zam da onaylandı. Ulaşım Öğrenciler için 3 liradan az olan binişler için verilen 40 kuruş 50 kuruşa, 3 liranın üzerinde olan binişlerde verilen 60 kuruşluk destek 75 kuruşa çıkartıldı. İndirimlilerde ise 4,5 liranın altında olan binişler için verilen 15 kuruş, 20 kuruşa, 4,5 lira üstünde olan binişlerde ise 30 kuruşluk destek 40 kuruşa çıkartıldı.

SÖZLEŞME SÜRELERİ UZATILDI

Mecliste Koronavirüs nedeniyle faaliyetleri durdurulan arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle uygulanan önlemler sonucunda, salgın sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilmesi gereken kira bedellerinde indirim veya ertelenmesi, faaliyeti durdurulan veya kısıtlamalar nedeniyle faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunamadıkları sürelere ait kira bedellerinin tahsil edilmemesi, sözleşme sürelerinin uzatılması talebi görüşüldü.