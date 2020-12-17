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17 Ara 2020 - 17:04- Gündem G: 17 Ara 2020 - 17:09

Kocaeli’de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuştu

Körfez’de bulunan 750 hane yapılan çalışma sonrasında 20 yıldır bekledikleri doğalgaz hizmetine kavuştu. Yıllardır bekledikleri doğalgaza kavuşan vatandaşlar ise soba ve tüplerini kaldırmak için heyecanla beklediklerini söyledi.

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Körfez’de yıllardır doğalgaz hizmeti bekleyen 750 haneye, 3 bin 975 metrelik hat ile doğalgaz bağlandı. Körfez Şirinyalı’da düzenlenen doğalgaz hattı açılış törenine,  Kocaeli  Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Mehmet Ellibeş, Ramazan Tuna, gaz dağıtım şirketi görevlileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve doğalgaz özlemi çeken vatandaşlar katıldı.

“HİZMETİ KALBURCU KÖYÜMÜZE GETİRDİK”

Vatandaşların doğalgaz özlemini sonlandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Doğalgaz gibi önemli bir enerji kaynağını Şirinyalı Mahallemize kavuşturmuş olduk. Bu hakikaten çok önemli bir hizmet. Bu hizmeti 20 yıl sonra Doğalgazı Şirinyalımız ile buluşturduk. Adeta dağları delerek Şirinyalı’ya ve Kalburcu’ya getirdik. Ferhat’ın Şirin’e kavuşması gibi zor oldu ama bugün mutluyuz, sevinçliyiz. Hizmetlerin en güzeline layık olan Şirinyalı’ya doğalgazı güven ve sağlıkla kullanmayı nasip etsin. Kalburcu Köyümüze de bununla birlikte doğalgazı getirmiş olduk. Şehirde ne varsa köylerimizde de o hizmet olsun istiyorduk. Bugün hamdolsun Kalburcu Köyümüzede belediye olarak bizler de üst yapı anlamında destek vererek bu hizmeti kalburcu köyümüze getirdik” dedi.


750 HANE DOĞALGAZA KAVUŞTU


Doğalgaz hizmetinin önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Bugün buraya doğalgazı getiriyor olmak geçte olsa gerçekten önemli. 450 hane Şirinyalı’da, 350 hane de Kalburcu da olmak üzere bine yakın vatandaşlarımız doğalgazın konforu ile buluşmuş olacak. Şu an doğalgazı götüreceğimiz bazı köylerimiz daha var. Onlara da en kısa sürede doğalgazı ulaştıracağız” diye konuştu.


SOBA VE TÜPLERİ KALDIRMAK İÇİN SABIRSIZLIKLA BEKLİYORLAR


Konuşmaların ardından protokol üyelerinin doğalgaz meşalesini tutuşturması ile 750 hane doğalgazına kavuştu. Yıllardır bekledikleri doğalgaza kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ise soba ve tüpleri kaldırmak için sabırsızlandıklarını söylediler. Vatandaşlar, hizmetin sağlanmasına emeği geçenlere teşekkür ettiler.

# Körfez, Kocaeli, Büyükşehir, destek

17 Ara 2020 - 17:04 - Gündem

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