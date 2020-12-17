Büyükgöz: Kent içi ulaşıma hiçbir etkisi olmayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Başkanlığında yapılan kongrede 76 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı. Gebze’de askeri alanda galericilere ayrılan yer toplantıda tartışmalara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze’de bulunan 640 dönüm askeri alanın imar planında galericiler sitesi için yer ayrılması Gebze’de tartışmaların yaşanmasına sebep oldu. Meclis toplantısında tartışmaların sürdü ve düzenlemede alanın 400 dönümüne millet bahçesi, kalan 240 dönüme ise kaymakamlık, belediye hizmet binası, okul, cami ve galericiler sitesi yapılması yer alıyor. Düzenlemeye CHP grubu karşı çıktı.

“DERS ALINMIYOR”

Konuyla ilgili konuşan CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Gebze’yi ilgilendiren önemli bir konu. 2018 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Gebze’deki bu alanın Millet Bahçesi olacağını söylemişti. Gebze Askeri Kışla Alanı’nda bugün 8 katlı binalar yükselmiyorsa bunu Sayın Cumhurbaşkanına borçluyuz ama bundan ders alınmadığını görüyoruz. Söz konusu teklifte 400 dönüm millet bahçesi, 240 dönümde ise başka alanlarda hizmet verilecek. 60 dönüm ise Galericiler Sitesi olarak kullanılacak” ifadelerini kullandı.

‘KOMİSYONA YENİDEN HAVALE EDİLMELİ”

Konu ile ilgili Gebze Halkına bilgi verilmediğini ifade eden Tanış, “Belediye başkanı biz bu alanı Galericiler Sitesi olarak düşündük dedi. Bu "Biz" kim acaba" dedi. Eğitim alanlarına verilen 5 katlı yapılaşmanın yerinde olmadığını düşünüyoruz. Bu alanlar en fazla 3 katlı hesaplanmalı. Millet Bahçesi’nin Doğusundaki 60 dönümlük alanın Galericiler Sitesi yapılması yer seçimi açısından uygun değil. Bu alan plansız bir alan. Gündem maddesi komisyona yeniden havale edilmeli” dedi. Gündem maddesi oy çokluğuyla geçti

“SİZİN İKTİDARINIZDA NE OLURDU”

Tanış’ın ardından kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkan Vekili ve İmar Komisyonu Başkanı Mustafa Soydabaş, “794 dönümlük alanın yüzde 9’u ticari alan sadece. Dün Derince’nin, Darıca’nın Millet Bahçesi Projesi var hayır dediniz. Bugün Gebze Millet Bahçesi var yine hayır diyorsunuz. Yarın İzmit Millet Bahçesi gelecek yine mi hayır diyeceksiniz. Yıllardır çözülmesi gereken bir sorun çözülüyor. İzmit’teki Galericiler Sitesi deniz kenarında ve kimin yaptığını biliyorsunuz. Gebzelilerin tek noktada kaliteli bir alışveriş yapacakları alana hayır diyorsunuz. Bu hayır dediğiniz yerler sizin iktidarınızda olsa ne olurdu? Sekapark’ta Sefa beyin konut projesi vardı” diye konuştu.

“YENİ YER BULUNSA GEREK YAPILIR”

Tartışma ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı, “Bu planın buradan geçmiş olması demek millet bahçesi açısından eksiklik değil dönüm yeterince büyük bir millet bahçesi. Park alanlarını içinde duble yollar geçirilmez. Galericiler için başka yerler öneriliyor. Basında çıkan yerler de lazım olan yerler. Onlar da düşüldü. Galericiler sitesinin yaptığı yere insan gitmezse yapmışsın ne fark eder. Yeni yer bulunursa gereken yapılır” dedi.

“150 MİLYON OLURSA ALIRIZ”

Biz imar planın geçirdiğimizde mutlaka galericiler sitesi yapmış olmuyoruz diyerek konuşmasına devam eden Büyükakın, “Sadece planlamasını yapmış oluyoruz. Başka yer bulunursa masaya yatırılır. Bunu geri gönderdiğimizde Millet Bahçesinin ihalesinin geciktirmiş olacağız. Bu millet bahçesinin planları hazır. Meclis üyelerimizden böylesine hayırlı bir şeye hayır denmemesini rica edeceğim. Gebze için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Bu meclisten kararı gönderdiğimizde Millet Bahçesinin yapılmasını geciktirmiş oluyoruz. Yeşil alan yaptığımda TOKİ’ye bunu parasını vermemiz lazım. Oraya eğer elimizde 150 milyon olursa burayı alırız. Burayı da başka bir sosyal alan için kullanırız. Şuan ki elimizdeki imkanlarda bunu yapamıyoruz. Burası galericiler sitesi dışında başka bir amaçla kullanılmasını önüne geçtik.” şeklinde konuştu

“KENT ULAŞIMINA ETKİSİ OLMAYACAK”

Konu ile ilgili konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz açıklamasında: “Burada bizim doğal eşik diye tanımladığımız noktalar var. Kent şuanda TEM’in güneyine kurulu. Bizim toplam kapasite nüfusumuz 750 bini anca bulacak. Bu kentte üreyecek olan trafik ve sosyal alan talebi bellidir. Bizim 2025-2030 yılından sonra TEM otoyolunu kuzeyinde gerçekleşecek. Kent kuzeye doğru kayacak. Yaptığımız kentin ölçeğini bilmek zorundasınız. 15 Metrelik yolu takındı haline getirmişsiniz. Bu alan yeterli bir büyüklük.15 metrelik yol trafik üretecek bir yol değil. Ticari alan konusuna gelecek olursak: En basit kafeteryalar bile ticaret alanıdır İnsanların ihtiyaçlarını karşılayamayan bir yeri sürdüremezsiniz. Galericiler sorunu Gebze’nin bir numaralı sorunu. Bizler bu konulara fikir yormuş kişiler olarak bunu öneriyorsak bir kabulü olmalı. Kent içi ulaşımına hiçbir etkisi olmayacak” dedi.

“BENİM SÖYLEDİKLERİMİ SİZ Mİ SÖYLEYECEKSİNİZ?”

Şu tartışmaya bir nokta koyalım millet bahçesinin içine galericiler sitesi yapılmayacak. Samimi bir şekilde söyleyin. Galericiler sitesi içinde millet bahçesi yapılmayacak” Büyükakın’ın sözlerine tepki gösteren Orhan Tanış, “Benim söyleyeceklerimi siz mi söylüyorsun? Metin verin onu okuyayım isterseniz” dedi. madde meclisten oy çokluğu ile geçti.