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17 Ara 2020 - 17:23- Siyaset G: 17 Ara 2020 - 17:26

CHP'den öneri! "Dernekler esnaf paketinden yararlansın"

Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısında CHP'li Engin Taşdemir ve Halis Koç imzası ile verilen bir başka önergede, Kocaeli’deki köy derneklerinin Covid-19 salgın nedeniyle uzun süredir dernek lokallerini yönetim bürolarını kapalı tutulmasını sordu. 

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Başkanlığında yapılan kongrede 76 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı. Gebze’de askeri alanda galericilere ayrılan yer toplantıda tartışmalara neden oldu. Meclisin bir diğer önemli gündem maddesi ile özel halk otobüslerine verilen öğrenci ve indirimli biniş desteğine yapılacak zam oldu.

DERNEKLER ESNAF PAKETİNDEN YARARLANSIN”

CHP'li Engin Taşdemir ve Halis Koç imzası ile verilen bir başka önergede, Kocaeli’deki köy derneklerinin Covid-19 salgın nedeniyle uzun süredir dernek lokallerini yönetim bürolarını kapalı tutulmasını sordu. Taşdemir önergede, “Bin bir türlü zorluklarla açılan dernekler kira, personel giderleri vs koşullarda dolayı diğer küçük esnaflar gibi güç koşullarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Esnaf destek paketinden ilimizde bulunan il ve köy derneklerinin de yararlandırılması için gereğini arz ederiz” ifadeleri kullanıldı. Bir diğer önergede ise Gebze’de bulunan Akademi Lisesi’nin yapım maliyeti soruldu. İyi parti grubu ise sunduğu önergede belediyenin kiracısı olan işletmeler için kira düzenlemesi talep edildi.

SAĞLIK OCAĞI KİRA ÖDÜYOR”

İYİ Partili Meclis Üyesi Fevci Canbaz mecliste sözlü olarak sorduğu soruda, Körfez ilçesinde sağlık ocağından kira alındığı ifade etti. KOnu ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Sağlık ocaklarındaki hekimler kiraladıkları yerlerin bedelini ödüyor. Ücret alınmaması gibi bir durum söz konusu değil. Arkadaşlarımız hekim arkadaşlar ile görüşüldü. Talep kabul edilebilir bir talep değil. Sayıştay daha sonra o parayı onlardan alır. Aile hekimlerinin maaşlarına zaten kira ödemesi için ekstra ücret eklemesi yapılıyor” ifadelerini kullandı. Meclis gündemi öncesi istifa eden Özhan Kurt’un yerine isimlendirme komisyonuna Ertem Peker’in getirilmesi oylandı

# Körfez, Kocaeli, Büyükşehir, destek, Zam, salgın, aile, Gebze

17 Ara 2020 - 17:23 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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