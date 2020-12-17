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17 Ara 2020 - 17:59- Gündem G: 17 Ara 2020 - 18:00

Mecliste büyük gerginlik

Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı sonrasında meclis salonu gerildi. Erhan Akpınar’ın konuşmasına partilerden büyük tepki geldi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Meclis toplantısında yoklama öncesi gündem dışı söz almak isteyen CHP’li Meclis Üyesi Erhan Akpınar’ın konuşması esnasında meclis salonu gerildi. Akpınar’ın hava kirliliği üzerinden konuyu yağmur duasına getirmesi ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü hedef alması sonrası AK Partili Meclis Üyeleri tepki gösterdi. Sözlerine devam eden Akpınar’ın enflasyonun yüzde 40 olduğunu iddia etmesi sonrası Kandıra Belediye Belediye Başkanı Adnan Turan, Akpınar’a bağırarak, “Zeki Aygün diyemezsin o senin de belediye başkanın. Haddini bil” dedi. Akpınar ise Turan’a cevaben, “Sahip çıkmak sana mı kaldı” şeklinde konuştu.

MHP’NİN İÇ İŞİ SENİ İLGİLENDİRMEZ”

Seslerin yükseldiği meclis toplantısında Akpınar konuyu, istifa ettikten sonra yerine geldiği MHP’li Meclis Üyesi Özhan Kurt’a getirdi. Akpınar konuşmasında, “Hukuk dışı bir süreçle Meclis Üyeliği düşürülen Özhan Kurt’un yerine geldim. Arkadaşımızın bir an önce hukuk mücadelesini kazanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Akpınar’ın sözleri sonrası AKP ve MHP Maslarından sesler yükseldi. MHP’li meclis üyesi Ertam Peker, “MHP’nin iç işleri sizi ilgilendirmiyor. Madem öyle burayı kabul etmeyecektiniz, gelmeyecektiniz” dedi.

MIRILDANMA TEPKİSİ

Tartışmalar eşliğinde konuşmasını tamamlayan Akpınar daha sonra yerine geçti. O esnada mırıldanan Akpınar’a Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü Tepki gösterdi. Yüksek sesle söyle azının içi ile konuşma diyen Özlü’yü Büyükakın kürsüden sakinleştirdi. Tartışmalara Büyükakın’ın tepkisi ‘nazar değdi’ diye tepki gösterdi.

# Kandıra, AKP, Derince

17 Ara 2020 - 17:59 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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