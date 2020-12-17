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17 Ara 2020 - 18:00- Gündem G: 17 Ara 2020 - 18:02

Kuraklık nedeniyle Sapanca Gölü 100 metre çekildi

süredir havaların kurak geçmesinden dolayı kıyıdan 100 metre çekildi. Aynı şekilde 2014 yılında da kuraklık nedeniyle sular kıyıdan 150 metre çekilmişti.
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Sapanca Gölünde 2014 yılında da sular çekilince bölgemizde yayınlanan medya organları sahil temizliği yapılması konusunda Bölge Belediyeleri ile İSU ve ADASU yetkililerini uyarmışlardı. Ancak bu uyarılar dikkate alınmamıştı. Şimdi yine aynı fırsat ortaya çıktı.Sapanca gölü kıyılarının Eşme de kalan bölümlerinde Kartepe Belediyesi, İSU ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri burada iş makinaları vasıtasıyla kısa sürede kıyı temizliği çalışmalarını bitirebilirler.Çünkü gölün suları çekildiğinden temizlik için büyük fırsat doğdu.
# Kocaeli, Büyükşehir

17 Ara 2020 - 18:00 - Gündem

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