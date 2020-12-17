Kuraklık nedeniyle Sapanca Gölü 100 metre çekildi

Sapanca Gölünde 2014 yılında da sular çekilince bölgemizde yayınlanan medya organları sahil temizliği yapılması konusunda Bölge Belediyeleri ile İSU ve ADASU yetkililerini uyarmışlardı. Ancak bu uyarılar dikkate alınmamıştı. Şimdi yine aynı fırsat ortaya çıktı.Sapanca gölü kıyılarının Eşme de kalan bölümlerinde Kartepe Belediyesi, İSU ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri burada iş makinaları vasıtasıyla kısa sürede kıyı temizliği çalışmalarını bitirebilirler.Çünkü gölün suları çekildiğinden temizlik için büyük fırsat doğdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.