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17 Ara 2020 - 18:01- Gündem G: 17 Ara 2020 - 18:02

Karakuş: İSU’da salgın riski artıyor

Tüm-Bel-Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş, İSU’daki bazı şubelerin esnek çalışma modeline geçmemesinin salgın riskini artırdığını söyledi

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Pandemi döneminde kamu kurumların salgın riskini azaltmak için esnek çalışma saati uygulaması başlamıştı. Tüm-Bel-Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş, İSU’daki bazı şubelerin esnek çalışma modeline geçmediğini iddia etti. İSU’nun bir an önce esnek çalışma modeline geçmesi gerektiğini belirten Karakuş, “İSU Genel Müdürlüğü’nde ilçe şube müdürlüklerinde salgın dolayısı ile halen esnek çalışmaya geçilmemiş olması ciddi risk oluşturmaya başladı” dedi.

“GEÇMEMEYE ISRAR EDİYORLAR”

Karakuş, “İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına rağmen ki bu kararların da yetersiz olduğu apaçık belli iken halen muhtelif kamu kurumları, salgın karşısında en kritik önlemlerden biri olan esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçmemekte ısrar etmektedirler. İSU’nun bünyesinde Gebze, Çayırova, Darıca, Gölcük gibi şube müdürlüklerinde halen esnek-dönüşümlü çalışmaya geçilmemiş olması, hem çalışanlarda ciddi bir tedirginlik ve korkuya, hem de pozitif vakaların artmasına yol açmaktadır. Bazı şube müdürlüklerinde idari bürolar vaka sebebiyle kapalı durumdadır. Vaka sayısı bu sebeple artma riski ile karşı karşıyadır” dedi.
# salgın, Gölcük, Gebze

17 Ara 2020 - 18:01 - Gündem

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