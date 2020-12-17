Büyükakın: 3 aylık uygulamanın maliyeti 45 milyon lira

İSU Genel Kurulu Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi, Akçakoca Salonu’nda yapıldı. İSU Genel Müdürlüğü 2020 yılı üçüncü olağanüstü genel kurulunda TÜFE uygulaması ile ilgili sürelerin 3 ay ertelenerek 01.04.2021 olarak yeniden belirlenmesi hakkındaki madde görüşülerek karara bağlandı.
“SÜREÇ DEVAM EDERSE İNDİRİM DE DÜŞÜNÜRÜZ”
Kararla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “ Bu kararın 6 olması önerilirdi fakat 3 ay olmasının daha uygun olacağını düşündük. 3 ay sonra ihtiyaç olursa yeniden gündeme alacağız. İSU yatırılmalarının yeniden görüşüyoruz. 3 aylık bu uygulamanın maliyeti 45 milyon lira olacak. 6 aylık olması durumunda ise 90 milyon lira olacaktı. Bu belli yatırımların ertelenmesi anlamına geliyor. Şuan durumu incelemede fayda olduğunu düşünüyoruz. Süreç devam ederse indirimi de düşünebiliri
z” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.