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17 Ara 2020 - 18:23- Gündem G: 17 Ara 2020 - 18:24

Büyükakın: 3 aylık uygulamanın maliyeti 45 milyon lira

İSU Genel Müdürlüğü 2020 yılı üçüncü olağanüstü genel kurulunda pandemi dolayısıyla faturalara yansıyan TÜFE uygulaması 3 ay ertelenmesine karar verildi.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İSU Genel Kurulu Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi, Akçakoca Salonu’nda yapıldı. İSU Genel Müdürlüğü 2020 yılı üçüncü olağanüstü genel kurulunda TÜFE uygulaması ile ilgili sürelerin 3 ay ertelenerek 01.04.2021 olarak yeniden belirlenmesi hakkındaki madde görüşülerek karara bağlandı.

“SÜREÇ DEVAM EDERSE İNDİRİM DE DÜŞÜNÜRÜZ”

Kararla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “ Bu kararın 6 olması önerilirdi fakat 3 ay olmasının daha uygun olacağını düşündük. 3 ay sonra ihtiyaç olursa yeniden gündeme alacağız. İSU yatırılmalarının yeniden görüşüyoruz. 3 aylık bu uygulamanın maliyeti 45 milyon lira olacak. 6 aylık olması durumunda ise 90 milyon lira olacaktı. Bu belli yatırımların ertelenmesi anlamına geliyor. Şuan durumu incelemede fayda olduğunu düşünüyoruz. Süreç devam ederse indirimi de düşünebiliri

z” dedi.

# Kocaeli, Büyükşehir

17 Ara 2020 - 18:23 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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