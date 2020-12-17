Korona verilerinde bir iyi bir de kötü haber!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 209'u semptomatik olmak üzere toplam 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 243 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 364'e toplam vaka sayısı ise 1 milyon 955 bin 680'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI İLK DEFA 30 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısı 30 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 30 bin 494 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi. Toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694'e, ağır hasta sayısı ise 5803'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI UZUN ARADAN SONRA DÜŞTÜ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim" ifadelerini kullandı.