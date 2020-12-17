Evinde bıçaklanarak öldürüldü 

Alınan bilgiye göre İzmit Ortaburun Mahallesindeki evinde tek başına yaşayan 55 yaşındaki Aydın Memiş’ten bir süredir haber almayan ve telefonlarına cevap vermemesinden şüphelenen yakınları, akşam saatlerinde evine giderek kendisini kontrol etmek istedi. Eve gidildiğinde ise Memiş’i kanlar içerisinde hareketsiz bulan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Memiş’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından Memiş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopsisinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Memiş’in katil zanlısı veya zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Memiş'in öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.