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17 Ara 2020 - 20:31- Asayiş G: 17 Ara 2020 - 20:33

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

 İzmit'te kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, İzmit Ortaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan 55 yaşındaki Aydın Memiş isimli vatandaştan bir süredir haber alamayan mahalle sakinleri, telaşa kapılarak evine gitti. Kapıyı açıp içeriye giren vatandaşlar, Memiş’in yerde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından Memiş’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Memiş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# yardım, İzmit

17 Ara 2020 - 20:31 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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