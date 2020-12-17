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17 Ara 2020 - 21:05- Asayiş G: 17 Ara 2020 - 22:10

Uyuşturucu imalathanesine operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölcük’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli hammadde ve malzemeler ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı şahısların İstanbul ilinden temin ettikleri kimyasal maddelere ile Gölcük’te bulunan iki farklı adreste uyuşturucu imal ettikleri yönünde bilgilere ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 950 uyuşturucu hap, 228 gam metamfetamin, 57.30 gram esrar, 1.25 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 1 buçuk litre siyah renkli kimyasal sıvı ile 1 kilo 580 gram katı halde kimyasal madde, uyuşturucu madde emdirilmiş 8 büyük boy kağıt, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 21 mermi ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Gölcük, Kocaeli, İstanbul

17 Ara 2020 - 21:05 - Asayiş

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