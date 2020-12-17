Zehir tacirleri polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gölcük'te uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 5 şahsın İstanbul’dan temin ettikleri kimyasal maddelerle Gölcük’te uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şahısların adreslerine eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında zehir taciri 5 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
21 ADET MERMİ
Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 bin 950 adet Ecstasy uyuşturucu hap, 228.38 gram metamfetamin maddesi, 57.30 gram Esrar (skunk) maddesi, 1.25 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1.5 litre uyuşturucu madde imalatında kullanılan siyah renkli kimyasal sıvı, bin 580 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan katı halde kimyasal madde, 8 adet büyük boy uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şahsın da, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.