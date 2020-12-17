Zehir tacirleri polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gölcük'te uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 5 şahsın İstanbul’dan temin ettikleri kimyasal maddelerle Gölcük’te uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şahısların adreslerine eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında zehir taciri 5 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

21 ADET MERMİ

Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 bin 950 adet Ecstasy uyuşturucu hap, 228.38 gram metamfetamin maddesi, 57.30 gram Esrar (skunk) maddesi, 1.25 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1.5 litre uyuşturucu madde imalatında kullanılan siyah renkli kimyasal sıvı, bin 580 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan katı halde kimyasal madde, 8 adet büyük boy uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şahsın da, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.