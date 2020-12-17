Sefa Sirmen yoğun bakımda

Kalp rahatsızlığı nedeniyle çağrılan anbulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan CHP’li geçmiş dönem milletvekili Sefa Sirmen’in kalp ritim bozukluğu olduğu öğrenildi. Yoğun bakım servisinde tutulan Sirmen’in durumunun iyi olduğu ancak akciğerlerinde iltihaplanma görüldüğü bildirildi.